Olympos Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği Ziyaretçi Akışını Artırdı

Gece müzeciliği uygulamasıyla Olympos Antik Kenti akşam saatlerinde de ziyaretçi çekiyor; antik kent şu an saat 21.00'e kadar açık olacak.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 13:29
SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki, Likya uygarlığının önemli merkezlerinden Olympos Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen gece müzeciliği uygulamasıyla akşam saatlerinde de yoğun ilgi görüyor.

Kazı, düzenleme ve ışıklandırma çalışmaları

Geleceğe Miras Projesi kapsamında kentte yıl boyunca süren kazı çalışmalarında Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Eş zamanlı gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri, gezi güzergahları ve aydınlatma çalışmaları sayesinde Olympos, akşam saatlerinde de ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Ziyaret saatleri ve gece turizmi etkisi

Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın (Pamukkale Üniversitesi) uygulamanın ziyaret saatlerini uzattığını belirterek, 'Gece müzeciliği uygulaması sayesinde antik kent saat 21.00'e kadar ziyaret edilebiliyor. Gelecek yıldan itibaren ise gece yarısına kadar tarihi alanın ziyarete açık olacağını' söyledi. Öztaşkın, 'Havanın karardığı, serinlediği saatlerde antik kenti gezmek çok daha rahat oluyor. İnsanların akşam saatlerinde daha ilgili ve etraflarına dikkatli bakarak gezdiklerine şahit oluyoruz.' diye konuştu.

Turizm ve yerel ekonomiye katkı

Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içindeki Olympos; köklü tarihi, kalıntıları, doğası ve sahiliyle ziyaretçilerini etkiliyor. Öztaşkın, ziyaretçilerin kiliseler, piskoposluk sarayı, Lykiarkes Marcus Aurelius Arkhepolis Anıt Mezarı, mozaikli yapı, Antimakhos Lahdi gibi eserleri akşam saatlerinde de görme imkânı bulduğunu vurguladı. Antik kente yürüyüşe çıkanların en sonunda masmavi denizi gördüklerini ve bunun kentin cazibesini artırdığını söyledi.

Pansiyon işletmecisi Halil Karataş ise kazıların 12 ay sürdürülmesinin ardından çok sayıda eserin ayağa kaldırılmasından memnuniyet duyduklarını anlattı. Karataş, 'Akşam yemeklerinden sonra turistler antik kentte yürüyüşe çıkıyor. Gece müzeciliği turizme katkı sağladı. Bölgeyi canlandırdı. Gece müzeciliğiyle bölgeye gelen tatilci kitlesi de değişti. Doğaya, tarihe saygılı, meraklı insanların bölgeye gelmesini sağladı.' diyerek uygulamanın yerel turizme olumlu yansımasını özetledi.

