Onlarca ürün büyük indirime girdi! A101 29 Mayıs aktüel ürünleri açıklandı

İndirimli alışveriş yapmak isteyenlere müjde! Bu indirimleri kaçıran çok üzülür! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 MARKET İNDİRİM LİSTESİ

Son dönemlerde raf fiyatları günden güne artmaya devam ederken zincir marketlerin yaptığı indirimler yoğun ilgi görüyor. Her hafta yaptığı indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldüren A101 Market 24 Mayıs tarihi itibariyle geçerli olacak yeni indirim listesini paylaştı. Markette çok al az öde kampanyası kapsamında geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde paylaşıldı;





– Beypazarı maden suyu: 5,50 TL

6’lı alımda: 29 TL

20’li alımda: 95 TL

-Kızılay sade maden suyu: 29 TL

4’lü alımda: 105 TL

-Yudum ayçiçek yağı 1,25 L: 89 TL

2’li alımda: 142,75 TL

2’li alımda: 73 TL

-Pınar aç bitir sosis: 38,50 TL

3’lü alımda: 105 TL