Bist 100
10.479,16 1%
DOLAR
32,28 0,15%
EURO
34,94 0,16%
ALTIN
2.414,29 0,2%

Onlarca ürün büyük indirime girdi! A101 29 Mayıs aktüel ürünleri açıklandı

A101 Market yeni indirim listelerini paylaştı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.05.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 16:56
Onlarca ürün büyük indirime girdi! A101 29 Mayıs aktüel ürünleri açıklandı

İndirimli alışveriş yapmak isteyenlere müjde! Bu indirimleri kaçıran çok üzülür! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 MARKET İNDİRİM LİSTESİ

Son dönemlerde raf fiyatları günden güne artmaya devam ederken zincir marketlerin yaptığı indirimler yoğun ilgi görüyor. Her hafta yaptığı indirimlerle müşterilerinin yüzünü güldüren A101 Market 24 Mayıs tarihi itibariyle geçerli olacak yeni indirim listesini paylaştı. Markette çok al az öde kampanyası kapsamında geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde paylaşıldı;

a101 24 mayıs indirimleri

– Beypazarı maden suyu: 5,50 TL

6’lı alımda: 29 TL

20’li alımda: 95 TL

-Kızılay sade maden suyu: 29 TL

4’lü alımda: 105 TL

-Yudum ayçiçek yağı 1,25 L: 89 TL

2’li alımda: 142,75 TL

2’li alımda: 73 TL

-Pınar aç bitir sosis: 38,50 TL

3’lü alımda: 105 TL

İLGİLİ HABERLER

Otomobilinde bunu bulundurmayan hapı yuttu! Binlerce lira cezası var

Meclis onay mührünü bastı! Emeklilere tek seferlik 20.000 TL nakit ödeme!

Hayırlı olsun diyerek duyurdular! Bayram ikramiyesinde 11.495 TL sürprizi!

Dar gelirliye PTT'den nakit yardımı! 3 şartla bu miktar yüzleri güldürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Hayırlı olsun diyerek duyurdular! Bayram ikramiyesinde 11.495 TL sürprizi!

Çeyrek altın yerine bundan alan para basacak! Kuyumcular çok kazandıran tüyoyu verdi

Çamaşır suyunu çöpe attıracak küf temizleme tekniği! Ev hanımları bile bunu bilmiyor

Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara 500 TL ödenecek! Az önce duyuru geldi

Emekli maaşını Ziraat ATM'sinden çekenler dikkat! 10.000 TL ek ödemeye onay çıktı

Meclis onay mührünü bastı! Emeklilere tek seferlik 20.000 TL nakit ödeme!

Dar gelirliye PTT'den nakit yardımı! 3 şartla bu miktar yüzleri güldürecek

O bankanın müşterilerine talih kuşu kondu! 5 dakikada 375 TL geri ödeme alacaklar

Emekli maaşlarına yapılacak zam sızdırıldı! Bu oranı kimse beklemiyordu

Tam da bayram arifesinde emekliye çifte müjde! İki ödeme aynı anda gelebilir

Otomobilinde bunu bulundurmayan hapı yuttu! Binlerce lira cezası var

Onlarca ürün büyük indirime girdi! A101 29 Mayıs aktüel ürünleri açıklandı