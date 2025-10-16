Ordu'da 1500 Rakımlı Uluvahta Yaylası Turizmin Gözdesi

Ordu'nun Gölköy ilçesindeki 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası, tamamlanmak üzere olan göleti ve doğal güzellikleriyle sonbaharda ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 10:32
Gölköy'ün doğa harikası, gölet ve altyapı çalışmalarıyla öne çıkıyor

Ordu'nun Gölköy ilçesindeki 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası, ziyaretçilerine doğa içinde huzurlu vakit geçirme imkanı sunuyor. İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki yayla, özellikle sonbaharda doğal güzellikleriyle ilgi odağı haline geliyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği yaylada yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları, bölgeyi Ordu'nun önemli turizm destinasyonlarından biri haline getirdi. Yaylaya gelenler, aileleriyle gölet çevresinde piknik yaparken, bazı ziyaretçiler spor aktiviteleriyle doğada keyifli zaman geçiriyor.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylanın son dönemde doğal güzelliğiyle öne çıktığını belirterek, tarım, hayvancılık ve turizme hizmet etmesi amacıyla yapılan göletin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Uludağ, "Uluvahta Yaylası turizmde öne çıkmaya devam ediyor. Dört mevsim ziyaret edilen yayla son günlerde sonbaharla birlikte ziyaretçilerin ilgisini çekiyor." dedi.

Doğal güzelliğiyle dikkati çeken yayla, ayrıca drone ile havadan görüntülendi.

Ordu'nun Gölköy ilçesindeki 1500 rakımlı Uluvahta Yaylası, ziyaretçilerine doğa içerisinde huzurlu vakit geçirme imkanı sunuyor.

