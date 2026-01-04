DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.303,17 -1,11%

Ordu'da Engelsiz Taksi Uygulaması Ulaşımı Kolaylaştırıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz taksi uygulaması, özel donanımlı ve ücretsiz araçlarla engelli vatandaşların ulaşımını tek telefonla kolaylaştırıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:08
Ordu'da Engelsiz Taksi Uygulaması Ulaşımı Kolaylaştırıyor

Ordu'da Engelsiz Taksi Hayatı Kolaylaştırıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz ve özel donanımlı ulaşım hizmeti

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen engelsiz taksi uygulaması, engelli vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Uygulama, ulaşım engelini ortadan kaldırarak vatandaşlardan büyük takdir topluyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde başlatılan hizmete ulaşım, vatandaşların Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni bir telefon ile aramasıyla sağlanıyor. Özel donanımlı araçlar sayesinde tekerlekli sandalye kullanan, yürümekte zorlanan veya toplu taşımayı kullanamayan bireyler güvenle taşınıyor.

Hizmet, hastaneler, kamu kurumları ve sosyal alanlar gibi temel noktalara erişimde kolaylık sunuyor. Belediye, bu uygulamayı tamamen ücretsiz olarak sunarak engelli vatandaşlar ve ailelerinin omuzlarındaki yükü hafifletmeyi hedefliyor.

Engelsiz taksi ile yalnızca mesafeler değil, engeller de ortadan kalkıyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ENGELSİZ TAKSİ UYGULAMASI, HAYATI...

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ENGELSİZ TAKSİ UYGULAMASI, HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ENGELSİZ TAKSİ UYGULAMASI, HAYATI...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak Belediyesi'nden Kar Temizleme Uyarısı
2
Diyadin’li Gençler Allahuekber Dağları’nda Sarıkamış Şehitlerini Andı — 111. Yıl Dönümü
3
Iğdır'da Kapanan Köy Yollarına Müdahale: 11 Yol, 55 km
4
Naip Barajı Kritik Eşiğin Altında: Tekirdağ Susuzluğun Eşiğinde
5
Edirne'de Mahmudiye Kışlası restorasyonu: Vali Yunus Sezer yerinde inceledi
6
Eğirdir’den Gelen Ana Su Hattındaki Patlak Onarıldı
7
Şırnak'ta Gece Boyu Karla Mücadele: Uludere-Habur II Yolu Açılıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları