Ordu'da Engelsiz Taksi Uygulaması Ulaşımı Kolaylaştırıyor

Ordu'da Engelsiz Taksi Hayatı Kolaylaştırıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz ve özel donanımlı ulaşım hizmeti

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen engelsiz taksi uygulaması, engelli vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Uygulama, ulaşım engelini ortadan kaldırarak vatandaşlardan büyük takdir topluyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde başlatılan hizmete ulaşım, vatandaşların Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni bir telefon ile aramasıyla sağlanıyor. Özel donanımlı araçlar sayesinde tekerlekli sandalye kullanan, yürümekte zorlanan veya toplu taşımayı kullanamayan bireyler güvenle taşınıyor.

Hizmet, hastaneler, kamu kurumları ve sosyal alanlar gibi temel noktalara erişimde kolaylık sunuyor. Belediye, bu uygulamayı tamamen ücretsiz olarak sunarak engelli vatandaşlar ve ailelerinin omuzlarındaki yükü hafifletmeyi hedefliyor.

Engelsiz taksi ile yalnızca mesafeler değil, engeller de ortadan kalkıyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ENGELSİZ TAKSİ UYGULAMASI, HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR.