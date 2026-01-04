Ordu'nun Yüksek Kesimlerinde Kartpostallık Kar Manzaraları

3 günlük yağış sonrası güneş etkisi ve erime

Ordu’da etkili olan kar yağışının ardından ilin yüksek kesimleri ve yaylalarında kartpostallık görüntüler oluştu.

İlin yüksek kesimlerinde ve yaylalarında 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı, sahil kesimlerinde de aralıklarla etkili olmuştu. Kar yağışının ardından hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü, ancak bugün itibarıyla güneşli hava etkisini gösterdi ve sahil kesimlerinde sıcaklık 13 dereceye kadar yükseldi.

Güneşli havayla birlikte alçak kesimlerde karlar erimeye başlarken, ilin orta ve yüksek kesimlerinde kalan kar örtüsü görsel zenginlik sunuyor.

Perşembe ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlar, etkili yağış sonrası kar kalınlığının en fazla 70 santimetreye ulaştığını söyledi. Vatandaşlar, kar yağışının fındık ve diğer tarım ürünleri için faydalı olduğunu ifade edip, yolların sürekli olarak açıldığını ve mağduriyet yaşanmadığını belirttiler.

Öte yandan, yüksek kesimlerde de güneşin etkisiyle karların erimeye başladığı görüldü. Ordu Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri ise karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

