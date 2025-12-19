ORMEK: Hobiden Mesleğe — 3 Kadın Usta Öğretici Oldu

Altınordu'da başlayan el sanatları kursları istihdama dönüştü

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), açtığı kurslarla vatandaşlara istihdam imkanı sunmaya devam ediyor. Kursta aldıkları eğitimler sonucu usta öğretici olan 3 kadın, Ordu Olgunlaşma Enstitüsü'nün açtığı sınavları kazanarak göreve başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in önem verdiği ve imkanları artırdığı ORMEK, şehirde istihdama somut katkılar sağlıyor. Ordu'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Güler, 50 yaşındaki Özlem Oskay ve Çağla Gündüz, Altınordu ilçesindeki ORMEK şubesinde el sanatları kurslarına katıldı.

Başlangıçta boş zamanlarını değerlendirmek ve hobi edinmek için kurslara başlayan kadınlar, burada öğrendikleriyle ürettikleri ürünleri satarak ekonomik gelir elde etmeye başladı. Kurslara düzenli devam eden üç kadın, ustalık için gerekli kurs saatlerini tamamlayıp ustalık belgesine başvurdu.

Uygulamalı sınavlarda başarılı olan kadınlar, daha sonra yapılan tüm yazılı ve uygulamalı aşamaları da geçerek usta öğretici oldu. ORMEK danışmanlığında çalışmalarını sürdüren kadınlar, Ordu Olgunlaşma Enstitüsü'nün açtığı sınavları da başarıyla geçerek göreve başladı ve meslek sahibi oldu.

Kimi ilk kez iş sahibi oldu, kimi hayaline kavuştu

Kursiyerlikten usta öğreticiliğe uzanan süreçlerini anlatan Necla Güler, Özlem Oskay ve Çağla Gündüz, kendilerine bu imkanı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Kadınlar, 'Geçen yıllarda boş zamanlarımızı değerlendirmek ve el sanatları öğrenmek için ORMEK'te kurslara başladık. Başlarda ürettiğimiz ürünleri satarak gelir elde ettik. Daha sonra ORMEK'teki eğitmenlerimizin tavsiyesi ile usta öğretici sınavlarına girerek başarılı olduk ve belgelerimizi aldık. Yine ORMEK'teki hocalarımızın yönlendirmesi ile Ordu Olgunlaşma Enstitüsü'nün açtığı sınavlara girerek başarılı olduk ve göreve başladık. Şimdi meslek sahibi olduk. Çalışıyoruz, aile ekonomimize katkı sunuyoruz. Bu süreçte yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlayan ve eğitmen olmamıza vesile olan ORMEK'e ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e sonsuz teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Artık el emeği göz nuru ürünler üreten bu kadınlar, hem bireysel gelir elde ediyor hem de yerel ekonomiye katkı sunuyor.

KURSLARA ARALIKSIZ DEVAM EDEN KADINLAR, BU ÇALIŞMALARLA YETİNMEYEREK USTALIK İÇİN GEREKLİ KURS SAATİNİ TAMAMLAYARAK USTALIK BELGESİNE BAŞVURDU. BURADA YAPILAN UYGULAMALI SINAVDA BAŞARILI OLAN KADINLAR, DAHA SONRA YAPILAN TÜM YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLARI DA BAŞARI İLE GEÇEREK USTA ÖĞRETİCİ OLDU.