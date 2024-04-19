Ortalık yangın yerine dönecek! O ile 6 gün bir damla su akmayacak

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, 16 Nisan'da su kesintisi planlarıyla karşı karşıya. İZSU'nun duyurusuna göre, birçok ilçe ve mahallede su kesintileri yaşanacak. Özellikle Çeşme ilçesindeki Ovacık mahallesinde 6 günlük süre boyunca su kesintisi yapılacak. Bu kesinti, içme suyu hatlarının yenilenmesi ve abonelerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek.

Çeşme'nin yanı sıra Dalyan ve Cumhuriyet mahallelerinde de 2 saat 30 dakika sürecek bir su kesintisi yaşanacak. Bu kesintiler, ana boru arızalarının giderilmesi ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.





Diğer ilçelerde de su kesintileri yaşanacak. Konak ilçesinin Mimar Sinan mahallesinde, Ödemiş'in Çamyayla, Yeniköy ve Demircili mahallelerinde, Seferihisar'ın Camikebir, Sığacık ve Tepecik mahallelerinde, Urla'nın Zeytinalanı ve Çamlıçay mahallelerinde, M. Fevzi Çakmak mahallesinde de su kesintileri olacak.

Su kesintilerinden etkilenecek vatandaşların, kesinti süresince gerekli önlemleri alarak mağduriyet yaşamamaları önem taşıyor. İZSU'nun ve ilgili kurumların yaptığı duyuruları takip etmek ve su kullanımını planlı bir şekilde düzenlemek, kesintilerin olumsuz etkilerini en aza indirmek adına önemli.