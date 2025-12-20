Osmangazi Başkanı Erkan Aydın’dan Otizmli Yunus Emre’ye Doğum Günü Sürprizi

Başkan ziyaret ederek mutluluğa ortak oldu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, otizmli Yunus Emre Erdem'in doğum günü davetine kayıtsız kalmadı. İstiklal Mahallesi'nde yaşayan ailenin evini ziyaret ederek özel bireyin mutluluğuna ortak oldu.

Olay, Yunus Emre'nin Osmangazi Çağrı Merkezi'ni arayarak Bursaspor forması talep etmesiyle başladı. Çağrı merkezine ulaşan bu anlamlı istek üzerine harekete geçen Başkan Aydın, İstiklal Mahalle Muhtarı Mümin Gözyılmaz ile birlikte Yunus Emre'yi evinde ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Aydın, Yunus Emre ile yakından ilgilenerek duygulu ve samimi anlar yaşattı. Doğum günü pastasının kesilmesiyle evde neşe ve coşku hakim oldu; Başkan Aydın’ın içten yaklaşımı buluşmaya ayrı bir anlam kattı.

Başkan Aydın’ın açıklaması: "Yunus Emre’nin bugün 15’inci doğum gününü kutladık. Kendisine bundan sonraki hayatında sağlıkla, huzurla; ailesiyle ve sevdikleriyle birlikte nice güzel yaşlar diliyoruz. Bu buluşma bizim için gerçekten çok anlamlıydı."

Hazırlanan sürprizden dolayı mutlu olduğunu belirten Yunus Emre Erdem ise kendisini kırmayarak ziyarette bulunan Başkan Aydın’a teşekkür etti.

Başkan Aydın, bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı ve gönül bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, OTİZMLİ YUNUS EMRE ERDEM’İ ZİYARET ETTİ