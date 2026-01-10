Osmaniye'de 6 Şubat'ta yıkılan Çardak Köyü Camii yeniden ibadete açıldı

Osmaniye'de Çardak Köyü Camii Yeniden İbadete Açıldı

Açılış töreni ve ilk dualar

Osmaniye’de 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alıp yıkılan Çardak Köyü Camii, tamamlanan yeniden yapım çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Açılış töreni, köy merkezinde Kur’an-ı Kerim okunması ile başladı. Törene protokol üyeleri, köy sakinleri ve davetliler katıldı. Okunan duaların ardından kurdele kesildi ve cami resmen hizmete açıldı.

Mimari ve donanım

Cami, Selçuklu mimarisi esas alınarak projelendirildi; kubbesiz tasarlanıp deprem güvenli şekilde inşa edildi. Yapımında el oyması ahşap mobilyalar kullanıldı; modern donanımı ve sağlam yapısıyla uzun yıllar köy halkına hizmet vermesi hedefleniyor.

Vali Erdinç Yılmaz'ın konuşması

Vali Erdinç Yılmaz törende, "İnşallah ezanlarımız hiçbir zaman dinmeyecek" diyerek, "Bugün, bu kutlu mekânın açılışını gerçekleştiriyoruz, Allah hayırlı eylesin. Buranın yapılmasında, yer tahsisinde elimizden geldiğince destek olduk. Az da olsa böyle bir eserlerde emeğim olduğu için gururlandım, mutlu oldum. Allah hayırlı eylesin. Mimarisi, işçiliği her şeyi ile muhteşem olmuş. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah yüzyıllarca bu kutlu mekânda dualar edilecek" ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Eskişehir'e vali olarak atandığını anımsatarak, Osmaniye'ye beş buçuk yılı geçen süreyle hizmet ettiğini ve veda ettiğini belirtti. "Osmaniye’mize beş buçuk yılı geçen bir süre hizmet ettik. Bu sürede pandemi, yangın, depremi yaşadık, hepsinde kenetlendik, güzel bir sınav verdik. Osmaniye’mizde valilik yapma şerefine nail olduğum için Cenabı Allah’a şükrediyorum. Gerçekten dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz, biz de bu ülkeye, bu millete sevdalıyız. Fiziken veda edeceğim ama kalben asla kopmayacağım. Osmaniye’mi, Osmaniyeli hemşerilerimi gerçekten çok sevdim" dedi.

