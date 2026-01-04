DOLAR
Osmaniye'de Soğuktan Korunmak İçin Çöp Kutusuna Sığınan Kedi

Toprakkale Karataş Mahallesi'nde soğuktan korunmak isteyen sokak kedisi, apartman içindeki çöp kutusuna sığındı; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:36
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde soğuktan korunmak isteyen bir kedi, bir apartman içindeki çöp kutusuna sığındı.

Olayın Detayları

Osmaniye’de etkisini artıran soğuk hava, insanları olduğu gibi sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Toprakkale ilçesi Karataş Mahallesi’nde bir apartmanın bulunduğu alanda yaşanan bu olay, soğukla mücadelenin çarpıcı bir örneğini oluşturdu.

Görüntülerde, apartmanın 2’nci katına kadar çıkan sokak kedisinin, soğuktan korunmak için apartman içindeki çöp kutusuna girerek sığındığı görülüyor.

Görüntüler Kaydedildi

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılabilecek nitelikte görüntüler ortaya çıktı. Sokak hayvanlarının soğuk havalardan korunması konusunda yetkililere ve vatandaşlara hatırlatma yapıyor.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

