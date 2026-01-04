Osmaniye'de Soğuktan Korunmak İçin Çöp Kutusuna Sığınan Kedi

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde soğuktan korunmak isteyen bir kedi, bir apartman içindeki çöp kutusuna sığındı.

Olayın Detayları

Osmaniye’de etkisini artıran soğuk hava, insanları olduğu gibi sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Toprakkale ilçesi Karataş Mahallesi’nde bir apartmanın bulunduğu alanda yaşanan bu olay, soğukla mücadelenin çarpıcı bir örneğini oluşturdu.

Görüntülerde, apartmanın 2’nci katına kadar çıkan sokak kedisinin, soğuktan korunmak için apartman içindeki çöp kutusuna girerek sığındığı görülüyor.

Görüntüler Kaydedildi

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılabilecek nitelikte görüntüler ortaya çıktı. Sokak hayvanlarının soğuk havalardan korunması konusunda yetkililere ve vatandaşlara hatırlatma yapıyor.

