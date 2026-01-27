Otlukbeli Gölü: Dünyada Eşi Az Görülen Traverten Set Gölü

Otlukbeli Gölü: Dünya çapında nadir bir doğal anıt

Tarihe Otlukbeli Savaşı ile geçen Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi, yalnızca tarihî değil doğa açısından da dikkat çekiyor. İlçeye 7 kilometre uzaklıkta konumlanan Otlukbeli Gölü, maden sularının oluşturduğu traverten setleri ve karakteristik kırmızı rengiyle öne çıkıyor.

Doğal yapı ve korunma statüsü

Otlukbeli Gölü, ülkemizdeki diğer göllerden farklı olarak oluşum bakımından karst kaynaklarından değil, maden sularının etkisiyle meydana gelen bir traverten set gölüdür. Bu eşsiz yapısı nedeniyle göl, 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı ve doğal anıt olarak ilan edilmiştir.

Boyutları ve fiziksel özellikleri

Yöre halkının verdiği bilgilere göre göl, deniz seviyesinden 1885 metre yükseklikte yer alıyor ve yüzölçümü yaklaşık 7500 metrekare civarında. Gölün derinliği 20 metre olup, uzunluğu mevsime göre 150-160 metre, genişliği ise 30-50 metre arasında değişiyor.

Su kaynakları ve sağlık iddiaları

Setlerle oluşan gölde bol miktarda maden suyu bulunuyor; göl aynı zamanda dere tarafından beslenen tatlı sularla da karışıyor. Bu karışım içinde kükürtlü suların varlığı dikkat çekiyor. Yöre halkı, göldeki maden sularının romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kırık çıkık sorunlarına ve kadın hastalıklarının tedavisinde fayda sağladığını belirtiyor.

Kapladığı alan açısından küçük görülebilecek olan Otlukbeli Gölü, taşıdığı nadir jeolojik özellikler ve manzarasıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

