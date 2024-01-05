Özgür Demirtaş'tan sert uyarı! Bunu yapan varını yoğunu kaybeder

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden milyonlara seslenerek, şans oyunlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda önemli bir uyarıda bulundu.

Özgür Demirtaş'tan sert uyarı! Bunu yapan varını yoğunu kaybeder
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Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden yaptığı uyarıyla milyonları şans oyunları konusunda bilgilendirdi. Kolay yoldan para kazanma arayışında olanlara seslenen Demirtaş, özellikle şans oyunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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Kaybetmeye Mahkum Oyunlar

Prof. Dr. Demirtaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, bahis oyunlarının genellikle kaybetmeye mahkum olduğunu belirtti. "Bana güvenin, yapmayın..." ifadeleriyle şans oyunlarından uzak durulması gerektiğini savunan Demirtaş, bu tür oyunlara giriş bileti fiyatının beklenen getiriden çok daha yüksek olduğunu hatırlatarak, paranın daha verimli işlere harcanması gerektiğini vurguladı.

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"Yanına Yaklaşmayın, Büyük Kaybedersiniz!"

Şans oyunlarına giriş bileti fiyatının, kısa yoldan para kazanmak isteyenlerin bekledikleri getiriden daha yüksek olduğunu belirten Demirtaş, "O yüzden bahis oynarken kaybedersiniz. O yüzden şans oyunları oynamayın. Yanına yaklaşmayın. Bana güvenin, yapmayın..." ifadeleriyle net bir uyarıda bulundu.

Demirtaş'ın uyarısı sosyal medyada geniş yankı buldu. Binlerce kişi, ekonomistin uyarısını paylaşarak, şans oyunlarından uzak durmanın önemine vurgu yaptı.

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