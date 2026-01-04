Palandöken'de Kayak Coşkusu: Kar 2 Metreyi Aştı

Yılbaşı tatili sonrası hafta sonu akını, her yaştan ziyaretçi merkezde

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonunda büyük bir yoğunluk yaşandı. Kar kalınlığı 2 metreyi aştı ve merkezde yediden yetmişe herkes kayak keyfi yaşıyor.

Yılbaşı tatilinin ardından eğitime bir günlük ara verilmesi ile birlikte hafta sonunda çok sayıda kayak sever Palandöken'e akın etti.

Kızak pistinden profesyonel pistlere varıncaya kadar her alanda yoğunluk yaşanırken, tatilciler ve sporcular merkezde renkli görüntüler oluşturdu.

Ayaz Çoban arkadaşları ile kızak keyfi yaparken, "Bugün hafta sonu olması nedeniyle çok yoğunluk var. Genelde kayak yapıyordum. Bugün kızak kayıyoruz. Palandöken’de olmak çok keyifli" diye konuştu.

