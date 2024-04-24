Pantolon, çamaşır sepeti, çöp kovası indirimde! BİM 26 Nisan aktüel ürünler kataloğu

BİM Market 26 Nisan aktüel ürünlerini paylaştı! Bu fırsatı kaçıran çok üzülür! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM 26 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Raf fiyatları günden güne artarken sevilen zincir marketi BİM'in haftalık yaptığı aktüel ürünler indirimi yakından takip ediliyor. BİM Markette 26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;





Dijitsu 50” UHD Google TV 10.999 TL

Senna 32” Uydu Alıcılı TV 4.199 TL

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL

Regnum Örgü Koltuk Orjinal 499 TL

Bambu Koltuk Eko 399 TL

Blaupunkt Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL

Arnica Elektrikli Süpürge 2.999 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL

Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

Sallanan Sevimli At 499 TL

Bultaklı İlk Arabam 299 TL

Mama Sandalyesi Oyuncağı Direksiyon 349 TL

Çekçek Köpek 399 TL

Oyuncak Bez Topum 49.50 TL

Büyük Bloklu Çekçek Araba 219 TL

Parmak Kukla 39.50 TL

Büyük Teker Arabalar 49 TL

Pijama Takımı Kadın 299 TL

Kadın Viskon Pantolon 149 TL

Erkek Kot Pantolon 289 TL

Erkek Eşofman Altı 145 TL

Kadın Kot Pantolon 289 TL

Banyo Paspas Seti 229 TL

Jakarlı Banto Havlusu Seti 149 TL

Ayak Havlusu 49.50 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49.50 TL

Havlu Saç Bonesi 39.50 TL

Kirli Çamaşır Sepeti 219 TL

Çamaşır Selesi 99 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 149 TL

Üçgen Köşelik 109 TL

Çöp Kovası 149 TL

Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL

Organizer Çeşitleri 34.50 TL

Kapı Arkası Askılık 99 TL

Mandal Çeşitleri 23.50 TL

Chef’S Pro Krep Tava 189 TL

Benante Çelik Pipet 55 TL

Cam Ayaklı Latte Bardağı Seti 99 TL

Saklama Kabı 59 TL

Desenli Kahve Bardağı 12.50 TL

Mini Ütü Masası 219 TL