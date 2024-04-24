Pantolon, çamaşır sepeti, çöp kovası indirimde! BİM 26 Nisan aktüel ürünler kataloğu

BİM Market 26 Nisan aktüel ürünlerini paylaştı! Bu fırsatı kaçıran çok üzülür! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİM 26 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Raf fiyatları günden güne artarken sevilen zincir marketi BİM'in haftalık yaptığı aktüel ürünler indirimi yakından takip ediliyor. BİM Markette 26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;
Dijitsu 50” UHD Google TV 10.999 TL
Senna 32” Uydu Alıcılı TV 4.199 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL
Regnum Örgü Koltuk Orjinal 499 TL
Bambu Koltuk Eko 399 TL
Blaupunkt Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL
Arnica Elektrikli Süpürge 2.999 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.999 TL
Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
Sallanan Sevimli At 499 TL
Bultaklı İlk Arabam 299 TL
Mama Sandalyesi Oyuncağı Direksiyon 349 TL
Çekçek Köpek 399 TL
Oyuncak Bez Topum 49.50 TL
Büyük Bloklu Çekçek Araba 219 TL
Parmak Kukla 39.50 TL
Büyük Teker Arabalar 49 TL
Pijama Takımı Kadın 299 TL
Kadın Viskon Pantolon 149 TL
Erkek Kot Pantolon 289 TL
Erkek Eşofman Altı 145 TL
Kadın Kot Pantolon 289 TL
Banyo Paspas Seti 229 TL
Jakarlı Banto Havlusu Seti 149 TL
Ayak Havlusu 49.50 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49.50 TL
Havlu Saç Bonesi 39.50 TL
Kirli Çamaşır Sepeti 219 TL
Çamaşır Selesi 99 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 149 TL
Üçgen Köşelik 109 TL
Çöp Kovası 149 TL
Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL
Organizer Çeşitleri 34.50 TL
Kapı Arkası Askılık 99 TL
Mandal Çeşitleri 23.50 TL
Chef’S Pro Krep Tava 189 TL
Benante Çelik Pipet 55 TL
Cam Ayaklı Latte Bardağı Seti 99 TL
Saklama Kabı 59 TL
Desenli Kahve Bardağı 12.50 TL
Mini Ütü Masası 219 TL