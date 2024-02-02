Pastanecilerden daha güzel yapacağınız haşhaşlı çörek tarifi bulundu! Pastaneciler tarifi satın almak için kapınızda bekleyecek

Pastanecileri aratmayacak muhteşem bir haşhaşlı çörek tarifiyle karşınızdayız! Evde, kendi mutfağınızda hazırlayabileceğiniz bu sırlı tarifle, pastaneden aldığınız çörekleri unutacaksınız. Hamurunu özenle yoğurup mayaladıktan sonra, iç harcı ve sosuyla özel bir lezzet katacaksınız. Bu tarifle atık pastanecilere gitmeye gerek yok! Çünkü pastaneciler sizin kapınıza gelecek. İşte herkesin bayıla bayıla yiyeceği, evlerin vazgeçilmezi olacak haşhaşlı çörek tarifi…

HAŞHAŞLI ÇÖREK TARİFİ MALZEMELERİ

1,5 su bardağı ölçüsünde ılık su



1 su bardağı ölçüsünde ılık süt



1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ



2 yemek kaşığı ölçüsünde şeker



1,5 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz



1 paket kuru maya (Yoksa yarım paket yaş maya)



7-7,5 su bardağı ölçüsünde un (Kontrollü)

Arası için;

1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ



1,5 su bardağı ölçüsünde haşhaş ezmesi



Yarım çay bardağı ölçüsünde ceviz kırığı (Kullanmayabilirsiniz)

Üzeri için;

Yumurta sarısı





HAŞHAŞLI ÇÖREK TARİFİ YAPILIŞI