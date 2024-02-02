Pastanecilerden daha güzel yapacağınız haşhaşlı çörek tarifi bulundu! Pastaneciler tarifi satın almak için kapınızda bekleyecek
Pastanecilerden daha da güzel yapabileceğiniz haşhaşlı çörek tarifi sırrını sizlerle paylaşıyoruz! Bu sırla lezzetli mi lezzetli haşhaşlı çörekler hazırlamaya hazır olun!
Pastanecileri aratmayacak muhteşem bir haşhaşlı çörek tarifiyle karşınızdayız! Evde, kendi mutfağınızda hazırlayabileceğiniz bu sırlı tarifle, pastaneden aldığınız çörekleri unutacaksınız. Hamurunu özenle yoğurup mayaladıktan sonra, iç harcı ve sosuyla özel bir lezzet katacaksınız. Bu tarifle atık pastanecilere gitmeye gerek yok! Çünkü pastaneciler sizin kapınıza gelecek. İşte herkesin bayıla bayıla yiyeceği, evlerin vazgeçilmezi olacak haşhaşlı çörek tarifi…
HAŞHAŞLI ÇÖREK TARİFİ MALZEMELERİ
- 1,5 su bardağı ölçüsünde ılık su
- 1 su bardağı ölçüsünde ılık süt
- 1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı ölçüsünde şeker
- 1,5 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz
- 1 paket kuru maya (Yoksa yarım paket yaş maya)
- 7-7,5 su bardağı ölçüsünde un (Kontrollü)
Arası için;
- 1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ
- 1,5 su bardağı ölçüsünde haşhaş ezmesi
- Yarım çay bardağı ölçüsünde ceviz kırığı (Kullanmayabilirsiniz)
Üzeri için;
- Yumurta sarısı
HAŞHAŞLI ÇÖREK TARİFİ YAPILIŞI
- Hamur için gereken malzemeleri bir yoğurma kabına alıp iyice yoğuralım. Daha sonra hamuru kapatıp mayalanmaya bırakalım. Bu süreçte hamurun güzelce kabarmasını bekleyelim.
- Mayısalanan hamuru 6 eşit bezeye ayıralım ve isteğimize bağlı olarak elle ya da merdane yardımıyla hafifçe yağlayarak açalım. Her bir bezeyi özenle açtıktan sonra iç harç malzemelerini karıştıralım.
- Tezgaha açtığımız her bir bezeyi alıp iç harçla bolca soslayalım.
- Ardından diğer bezeyi üzerine kapatıp, bu işlemi sırayla tekrarlayarak sonuncu bezeye kadar ilerleyelim. Son bezeyi harç sürmeden önce elimizle bastırarak kare şeklinde açalım.
- Açtığımız hamuru kesme aparatıyla keserek parçalara bölelim. Her bir parçayı 2'ye katlayıp rulo şeklinde saralım.
- Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı bir şekilde dizelim ve tepside 10 dakika kadar mayalanmasını sağlayalım.
- Mayısalanan hamurların üzerine yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. Fırından çıkan lezzetli haşhaşlı çörekleriniz, misafirlerinize ve sevdiklerinize enfes bir atıştırmalık olacak. Afiyet olsun!