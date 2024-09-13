Patara Antik Kenti'nde Kore Edebiyatı Festivali Rüzgarı

Patara Antik Kenti'nde Kore Edebiyatı Festivali Başladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Antik Kenti, geçtiğimiz günlerde Kore Edebiyatı Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Bu özel etkinlik, katılımcılara Kore'nin kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlendi.

Kore Yemekleri ve Geleneksel Performanslar

Festival boyunca, Erciyes Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı mezunları tarafından hazırlanmış çeşitli Kore yemekleri, ziyaretçilere sunuldu. Etkinlikte, ünlü yazar Cheon Myeong-Kwan'ın ''Balina'' adlı eseri okundu. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi'nden gelen Kore Dili ve Edebiyatı öğrencileri, geleneksel Hanbok kıyafetleriyle sahne alarak Kore yelpaze dansı sergiledi.

Antik Kent ve Tarihî Bilgiler

Üç gün süren festivalde, katılımcılara Patara Antik Kenti'nin yanı sıra, Likya Birliği Parlamento binası hakkında da detaylı bilgiler verildi. Bu önemli kültürel etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde Kore'nin kültürünü, toplum yapısını, yemeklerini, müziğini, sinemasını ve edebiyatını içeren Kore Edebiyatı Festivali gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde Kore'nin kültürünü, toplum yapısını, yemeklerini, müziğini, sinemasını ve edebiyatını içeren Kore Edebiyatı Festivali gerçekleştirildi.