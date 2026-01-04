DOLAR
Patnos'ta karla zorlu mücadele: Köy yollarında 2 metreye varan kar

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Süphan Dağı eteklerinde yoğun kar ve tipi köy yollarını kapattı; ekipler gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:41
Patnos'ta karla zorlu mücadele: Köy yollarında 2 metreye varan kar

Patnos'ta karla zorlu mücadele: Köy yollarında 2 metreye varan kar

Ekipler gece gündüz yolu açmak için seferber

Ağrı’nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Süphan Dağı eteklerindeki köy yollarını ulaşıma kapattı. Günlerdir aralıksız devam eden kar ve tipi, özellikle yüksek rakımlı yerleşimlerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Patnos İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle gece gündüz aralıksız çalışıyor. Zorlu iklim koşullarına rağmen yürütülen yol açma çalışmalarında, yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgelere müdahale ediliyor.

Tipi ve sert rüzgâr ekiplerin çalışmalarında zaman zaman güçlük oluşturuyor. Yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması ve acil sağlık ile ulaşım hizmetlerinin aksamaması için ekiplerin yoğun çaba harcadığını belirtti.

Çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğü; önceliğin ulaşımın tamamen kesildiği köyler olduğu bildirildi. Ekipler, hava şartlarının elverdiği ölçüde tüm kapalı yolları en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

Yetkililer ayrıca vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve uyarılara uymalarını istedi. Patnos’ta ağır geçen kış şartlarında, Özel İdare ekiplerinin özverili çalışmaları takdir topluyor.

