Patnos'ta Yoğun Kar ve Dondurucu Soğuk Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:59
Yoğun kar sonrası günlük yaşamda aksaklıklar

Ağrı’nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı sonrası ilçe genelinde birçok araç kar altında kalırken, sabah saatlerinde araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar uzun süre kar temizleme çalışması yaptı. Soğuk havaya rağmen ortaya çıkan görüntüler, kışın Patnos’ta hayatı ne denli zorlaştırdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi. İlçede soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

