Pazaryeri'de Başkan Zekiye Tekin Umre Yolcularını Dualarla Uğurladı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Otobüs Terminali'nde umre yolcularını dualarla uğurladı; kendilerine sağlık ve huzur diledi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:23
Pazaryeri'de Başkan Zekiye Tekin Umre Yolcularını Dualarla Uğurladı

Pazaryeri'de Başkan Zekiye Tekin Umre Yolcularını Dualarla Uğurladı

Pazaryeri'den kutsal topraklara uğurlama

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde umre yolculuğuna çıkan vatandaşlar dualarla uğurlandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeden kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan vatandaşları Bozüyük Otobüs Terminali’nde dualarla uğurladı. Manevi atmosferin hâkim olduğu programda umre yolcuları ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Tekin, hayırlı yolculuk temennisinde bulundu.

Başkan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Umre yolculuğuna çıkan kıymetli hemşerilerimizi kutsal topraklara dualarla uğurladık. Rabbim yollarını açık eylesin, sağlık ve huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirip sevdiklerine kavuşmalarını nasip etsin. Yapacakları duaların ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah ibadetlerini kabul eylesin"

BAŞKAN TEKİN UMRE YOLCULARINI DUALARLA UĞURLADI

BAŞKAN TEKİN UMRE YOLCULARINI DUALARLA UĞURLADI

BAŞKAN TEKİN UMRE YOLCULARINI DUALARLA UĞURLADI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Belediyesi Zabıta’dan Okul Çevrelerinde Sıkı Denetim
2
Arsuz'da 10 Metrelik Deniz Çekilmesi Endişe Yarattı
3
Kazdağları'nda -12 Derecede Donan Şelale Dron Görüntüleriyle Büyüledi
4
Adana'da 17 Yaşındaki Lise Öğrencisi Kendi Kök Hücreleriyle Lenf Kanserini Yendi
5
Başkan Ahmet Akın Savaştepe'ye Çıkarma: 2026'nın İlk İlçe Ziyareti
6
Taste Atlas'ta Türk Lezzetleri Zirvede: Bodrum çökertme kebabı ve Erzurum cağ kebabı İlk 10'da
7
Amasya Gümüşhacıköy'de kış uykusuna yatmayan ayı köyü alarma geçirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları