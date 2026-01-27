Pazaryeri İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne İnşaat Mühendisi Füma Çelik Atandı

Göreve başlama ve ilk ziyaretler

İnşaat Mühendisi Füma Çelik, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevine getirildi ve yeni görev yerinde mesaisine başladı.

Pazaryeri ilçesinde yaklaşık 5 yıldır görev yapan İlçe Özel İdare Müdürü Ayhan Öztürk’ün Gölpazarı ilçesine atanmasının ardından boşalan göreve, Gölpazarı İlçe Özel İdare Müdürü olan Füma Çelik atandı.

Makamında gerçekleşen ilk kabul ziyaretinde ilçedeki basın mensupları ile birlikte İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş yeni İlçe Özel İdare Müdürü Füma Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Çelik’e hayırlı olsun dilekleri iletildi ve yürütülen ile planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Füma Çelik, Pazaryeri ilçesine hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi adına tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

PAZARYERİ ÖZEL İDARESİ’NDE GÖREV DEĞİŞİMİ