Pazaryeri İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne İnşaat Mühendisi Füma Çelik Atandı

İnşaat Mühendisi Füma Çelik, Gölpazarı görevinden sonra Pazaryeri İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne atandı; basın ve İlçe Jandarma Komutanı ziyaretinde görev planları konuşuldu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:55
Göreve başlama ve ilk ziyaretler

İnşaat Mühendisi Füma Çelik, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevine getirildi ve yeni görev yerinde mesaisine başladı.

Pazaryeri ilçesinde yaklaşık 5 yıldır görev yapan İlçe Özel İdare Müdürü Ayhan Öztürk’ün Gölpazarı ilçesine atanmasının ardından boşalan göreve, Gölpazarı İlçe Özel İdare Müdürü olan Füma Çelik atandı.

Makamında gerçekleşen ilk kabul ziyaretinde ilçedeki basın mensupları ile birlikte İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş yeni İlçe Özel İdare Müdürü Füma Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Çelik’e hayırlı olsun dilekleri iletildi ve yürütülen ile planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Füma Çelik, Pazaryeri ilçesine hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi adına tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

