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Perre Antik Kenti'nde 2024 Kazı Sezonu Tamamlandı

Perre Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları sona erdi; Adıyaman Müze Müdürü, önemli bulguların elde edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:08
Perre Antik Kenti'nde 2024 Kazı Sezonu Tamamlandı

Perre Antik Kenti'nin 2024 Kazı Sezonu Tamamlandı

Adıyaman'daki tarih kokan Perre Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları başarıyla sona erdi. Kazı çalışmalarının yürütüldüğü alanda önemli bulgular elde edildi.

Adıyaman Müze Müdürü'nden Açıklama

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre'de yürütülen kazıların bu yılki etabının tamamlandığını belirtti. Alkan, kazıların gelecek yılda da süreceğini ifade etti.

Kazı Çalışmaları Hakkında Detaylar

Alkan, "Bu yıl 70 kişilik bir ekiple 3 dönümlük alanda kazı çalışması yaptık. Çalışmalarımız kapsamında girlandlı alanlar, yazıtlı oda mezarları ve mimari yapılar tespit ettik. Nekropol alanında yaptığımız kazılar sonucunda oda mezarlarına ulaştık. İlerleyen yıllarda o dönemin insanlarının yaşadığı alanlarda daha önemli bulgular bulmayı planlıyoruz," dedi.

Ziyaretçi Yorumları

Antik kenti ziyaret eden Tokat’tan gelen Zehra Erdoğan, bölgenin tarihi atmosferinden çok etkilendiğini ifade etti. Erdoğan, "Bu tarihi alanı görmek benim için büyük bir deneyim oldu," şeklinde konuştu.

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