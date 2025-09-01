DOLAR
Perre Antik Kenti'nde Pataikos Figürü: Anadolu'da Bir İlk

Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda, 2 bin 100 yıllık hipoje mezardan Eski Mısır Tanrısı Pataikos figürü, amulet ve boncuklar bulundu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:26
Perre Antik Kenti'nde Pataikos Figürü Bulundu

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde süren kazılarda, Eski Mısır Tanrısı Pataikos figürü bulundu.

Kazı Sahası ve İnceleme

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ile Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Perre Antik Kenti'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Mezar ve Buluntuların Detayları

Alkan, kazıların "sonsuzluk merdiveni" olarak bilinen nekropol alanında sürdüğünü söyledi. Çalışmalarda 2 bin 100 yıllık bir mezar ve içerisinde çeşitli figürler bulunduğunu aktardı.

Yapılan incelemede buluntuların Mısır kökenli Tanrı Pataikos tasvirli fayans amulet (nazarlık), çeşitli boncuklar ve farklı amuletlerden oluştuğu belirtildi.

Alkan, eserlerin bulunmasının büyük heyecan yarattığını dile getirerek, "Bu figür, Anadolu'da yapılan kazılarda ilk kez karşımıza çıkıyor" dedi. Mezarın hipoje tarzında yapıldığını ve 14 bireyin gömülü olduğu bir oda mezar olduğu bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken de Perre Antik Kenti'nde önemli buluntulara ulaşıldığını ve kazıların büyük titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

