DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Perşembe Cevizli Helva: Yapımı 3 Gün, Kışın İçinizi Isıtıyor

Perşembe'nin coğrafi işaretli cevizli helvası, yapımı 3 gün süren, çöven kökü ve bol cevizli tarifiyle kışın vücudu ısıtıyor ve oda sıcaklığında 6 aya kadar dayanıyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:10
Perşembe Cevizli Helva: Yapımı 3 Gün, Kışın İçinizi Isıtıyor

Perşembe Cevizli Helva: Yapımı 3 Gün, Kışın İçinizi Isıtıyor

Ordu'nun yöresel lezzetlerinden coğrafi işaret belgesine sahip Perşembe cevizli helva, yapımı toplamda 3 gün sürmesi ve kış aylarında vücudu sıcak tutma özelliğiyle ilgi görüyor.

İçerik ve üretim süreci

Belirli bölgelerde üretilen ve tescilli olan bu helva; çöven kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker içeriyor. Yaz aylarında turistlerin, kış aylarında ise Ordulu vatandaşların tercih ettiği helvanın yapım aşaması toplam 3 gün sürüyor. Üretim sürecindeki yöntem nedeniyle helva buzdolabına konulmuyor ve oda sıcaklığında yaklaşık 6 ay bozulmadan saklanabiliyor.

Üreticinin değerlendirmesi

Ordu'da cevizli helva üretimi ve satışı yapan İbrahim Ölmez, "Bu helvanın özelliği, kış aylarında tüketenin içini ısıtıyor. Tadı güzel, bilmeyen insanlar çok şekerli diye yemek istemiyor ama aslında içerisindeki şeker miktarı ideal. Çöven kökü ile yapılıyor, beyazlığını da bu kökten alıyor. Helva buzdolabına koyulmuyor ve oda sıcaklığında 6 ay kadar bozulmadan durabiliyor" dedi.

Vatandaşların görüşü

Sürekli helva tükettiğini belirten Hasan Altınel, "İçerisinde bulunan malzemeler dolayısıyla kışın sıcak tutuyor. Zaten Perşembe ilçemizin yöresel ürünü. Ordulular da seve seve tüketiyor" diye konuştu. Helvayı ilk kez tadına bakan vatandaşlar da kışın sıcak tutma özelliği sayesinde ürünü beğendiklerini ifade ettiler.

İÇERİSİNDE, ÇÖVEN KÖKÜ, LİMON TUZU, BOL MİKTARDA CEVİZ VE ŞEKER BULUNAN HELVA YAZ AYLARINDA...

İÇERİSİNDE, ÇÖVEN KÖKÜ, LİMON TUZU, BOL MİKTARDA CEVİZ VE ŞEKER BULUNAN HELVA YAZ AYLARINDA TURİSTLER TARAFINDAN TERCİH EDİLİRKEN, KIŞ AYLARINDA DA ORDULU VATANDAŞLAR TARAFINDAN BOL BOL TÜKETİLİYOR. HELVANIN YAPIM AŞAMASI İSE 3 GÜN SÜRÜYOR.

ŞEHRİN YÖRESEL LEZZETLERİNDEN BİRİ OLAN VE BELİRLİ BÖLGELERDE ÜRETİMİ YAPILAN, COĞRAFİ İŞARET...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'ne Flamingo Akını: Kocaeli'de Sayıları Katlandı
2
Kepez’de 2025’te 248 bin 403 ton çöp toplandı — Şikayetler %85 azaldı
3
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi
4
Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın’dan Harmanlı Belediyesi’ne Ziyaret
5
Çorum'da 79 Yaşındaki Necip Uysal, Bulduğu Türk Bayraklarını Temizleyip Duvarına Asıyor
6
Battalgazi Belediyesi'nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği
7
Zana Öğretmen Kepçeyle Okul Bahçesini Kendisi Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları