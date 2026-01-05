Perşembe Cevizli Helva: Yapımı 3 Gün, Kışın İçinizi Isıtıyor

Ordu'nun yöresel lezzetlerinden coğrafi işaret belgesine sahip Perşembe cevizli helva, yapımı toplamda 3 gün sürmesi ve kış aylarında vücudu sıcak tutma özelliğiyle ilgi görüyor.

İçerik ve üretim süreci

Belirli bölgelerde üretilen ve tescilli olan bu helva; çöven kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker içeriyor. Yaz aylarında turistlerin, kış aylarında ise Ordulu vatandaşların tercih ettiği helvanın yapım aşaması toplam 3 gün sürüyor. Üretim sürecindeki yöntem nedeniyle helva buzdolabına konulmuyor ve oda sıcaklığında yaklaşık 6 ay bozulmadan saklanabiliyor.

Üreticinin değerlendirmesi

Ordu'da cevizli helva üretimi ve satışı yapan İbrahim Ölmez, "Bu helvanın özelliği, kış aylarında tüketenin içini ısıtıyor. Tadı güzel, bilmeyen insanlar çok şekerli diye yemek istemiyor ama aslında içerisindeki şeker miktarı ideal. Çöven kökü ile yapılıyor, beyazlığını da bu kökten alıyor. Helva buzdolabına koyulmuyor ve oda sıcaklığında 6 ay kadar bozulmadan durabiliyor" dedi.

Vatandaşların görüşü

Sürekli helva tükettiğini belirten Hasan Altınel, "İçerisinde bulunan malzemeler dolayısıyla kışın sıcak tutuyor. Zaten Perşembe ilçemizin yöresel ürünü. Ordulular da seve seve tüketiyor" diye konuştu. Helvayı ilk kez tadına bakan vatandaşlar da kışın sıcak tutma özelliği sayesinde ürünü beğendiklerini ifade ettiler.

