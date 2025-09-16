Perşembe'de Çamburnu Vona Deniz Feneri Turizme Kazandırıldı

Ordu'nun "sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde yer alan Çamburnu Vona Feneri ve çevresi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Belediyesi iş birliğiyle turizme kazandırıldı.

Proje Detayları

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada sahil yolu üzerindeki deniz fenerinin çevresinin yeni bir sosyal yaşam alanına dönüştürüldüğünü belirtti.

Albayrak, şunları söyledi: "Buraya çevre düzenlemesinin yanı sıra vatandaşların vakit geçirebileceği tesisler ve seyir terası yapıldı. Ayrıca olta balıkçılarının denize rahat ulaşımını sağlayacak yol yapıldı. İnşallah bu bölge hem ilçemizin hem de Ordu'nun turizm potansiyelini artıracak."

Başkan Albayrak, bölgenin güvenliğini artırmak amacıyla korkuluk çalışması yapıldığını vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

1700 metrekarelik alanda 678 metrekare sert zemin uygulaması, 500 metrekare yeşil alan düzenlemesi ve 175 metre korkuluk imalatı gerçekleştirildi.

Çalışmalar ayrıca kazı-dolgu, baskı beton, yürüyüş yolları, engelli rampaları, duvar, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarını kapsıyor. Albayrak, projenin altyapı ve çevre düzenlemesinin tamamlandığını belirterek, "Yeni turizm alanımız Ordu'ya hayırlı olsun." dedi.

