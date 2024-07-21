Perşembe Yaylası Festivali'nde Başpehlivan Ali Gürbüz

Perşembe Yaylası Yağlı Güreş Festivali'nin Kazananı Ali Gürbüz

Ordu'da, 916'ncı Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali gerçekleştirildi. Festivale katılan pehlivanlar arasındaki kıyasıya mücadele sonucunda başpehlivanlık unvanı Ali Gürbüz'ün oldu.

Festivalin Görkemi ve Katılım

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ve Aybastı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin beşinci gününde mehteran takımının eşliğinde dev bir Türk bayrağı taşındı. Festivalde büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde birçok yarışma yapıldı.

Önemli İsimlerden Açıklamalar

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Güreş müsabakaları oldukça çekişmeli geçti" dedi. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ise, tarihi bir anı yaşadıklarını ve Perşembe Yaylası'nın güzelliklerine vurgu yaptı.

Katılım ve Heyecan

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, festivale katılımın artarak devam ettiğini, etkinliğin iki yıldır Türkiye'nin önde gelen güreş organizasyonlarından biri haline geldiğini ifade etti. 1450 sporcunun katıldığı festivalde güreş ağalığını 5 milyon 52 lira ile Ender Şahin kazandı.

Başpehlivan Ali Gürbüz'ün Mutluluğu

Birçok ilden pehlivanın kıyasıya mücadele ettiği festivalde, Ali Gürbüz, finalde rakibi Orhan Okulu'yu yenerek başpehlivan unvanını elde etti. Gürbüz, bu zaferden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, mücadelelerine devam edeceğini vurguladı.

Festivalin Öne Çıkan İsimleri

Etkinliğe birçok önemli isim katıldı. Ordu Valisi Muammer Erol, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ohan Baş, Aybastı Kaymakamı Murat Karnap ve diğer yetkililer festivalde yer aldılar.