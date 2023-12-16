Pırıl pırıl parlayan çaydanlıkların sırrı! Bu malzeme kurtarıcısı olacak

Türklerin her öğünde içtiği çay, çaydanlıkta demlenir. Çaydanlık her evin mutlaka olmazsa olmaz mutfak gereçlerinden biridir. Çaydanlıklar genellikle yüksek sıcaklıktan dolayı zamanla parlaklığını kaybeden çelikten yapılır.

Aynı zamanda sert su da çaydanlığınızın matlaşmasına neden olabilir. Çaydanlığın kararmasından hoşlanmayanlar bezi alıp kararmaları gidermeye çalışırlar. Ancak çaydanlığı cilalamak o kadar kolay değil.





Çaydanlığınızı ayna gibi görünecek şekilde şekillendirmenize yardımcı olmak için bu ipucunu araştırdık. İşte ihtiyacınız olacak malzemelerden bazıları;

Bir çaydanlığa birkaç parça kadar limon tuzu koyun ve su ekleyin. Limon tuzu ve su dolu bir çaydanlığı ocağa koyun ve kısık ateşte suyun kaynamasını bekleyin. Su bir süre kaynamaya başladıktan sonra çaydanlıktaki kirecin yüzeye çıktığını görebilirsiniz.

İç ve dış detaylı temizliği sonucunda artık çaydanlıklarınız ayna gibi parlayacak..