Pirinç 99 TL'ye düştü! Çağrı Market 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Çağrı Market aktüel ürün kataloğunda müşterilerine uygun indirimler sunmaya devam etmekte. Çağrı Market, 8-19 Haziran tarihleri ​​arasında geçerli olacak bir kataloğu müşterilerine duyurdu. Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan Çağrı Market, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla tanınıyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

ÇAĞRI MARKET'TE İNDİRİM RÜZGÂRI

Kahve Dünyası Orta Türk Kahvesi 24,75 ₺

Zeki Osmancık Pirinç 99,95 ₺

Koroplast Trend Büzgülü Çok Amaçlı Çöp Torbası 39,95 ₺

Siyah Zeytin Özel İri Boy 259,95 ₺

Yeşil Biberli Zeytin 199,95 ₺

Muratbey Burgu Peyniri 359,95 ₺

Gündoğdu Tereyağı 319,95 ₺

Gündoğdu Çeçil Peyniri 279,95 ₺

Kaynak Klasik Yumuşak Beyaz Peynir 209,95 ₺

Teksüt Kaşar 229,95 ₺

Göle Eski Kaşar Peyniri 249,95 ₺

Kırköy Klasik Beyaz Peynir/ Dilimli Klasik Peynir 139,95 ₺

Kırköy Tost Peyniri 119,95 ₺

Danone Laktozsuz Süt 26,75 ₺

Sütaş Krem Peynir 54,95₺

Çoşkun Isıl İşlem Görmüş Sucuk 599,95 ₺

Çoşkun Macar Salamı 549,95 ₺

Danet Pastırma 1.099,95 ₺

Danet Blok Kavurma 999,95 ₺

Torku Dilimli Macar Salam 23,95 ₺

Danet Dilimli Füme Kaburga 89,95 ₺

Danet Dilimli Kavurma 119,95 ₺

Danet Dilimli Çemensiz Pastırma 129,95 ₺

İçim Az Yağlı Yoğurt 64,95 ₺

İçim Süzme Yoğurt 74,95 ₺

İçim Tava Yoğurt 59,95 ₺

İçim Kozalak Tereyağı 79,95 ₺

İçim Ayran 49,95 ₺

İçim Kefir 44,95 ₺

Cem Zeytin Çeşitleri 44,95 ₺

Cem Yeşil Çizik Zeytin 59,95 ₺

Marmarabirlik 99,95 ₺

Kırçiçeği Petek Bal 89,95 ₺

Komili Yemeklik Riviera 259,95 ₺

Komili Lezzetlik Meyvemsi Sızma 339,95 ₺

Tirebolu 42 Nolu Siyah Çay 109,75 ₺

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5 lt 209,95 ₺

Salat Ayçiçek Yağı 2 lt 89,95 ₺

Duru Bulgur Çeşitleri 29,95₺

Balküpü Küp Şeker 39,75 ₺

Balküpü Toz Şeker 114,75 ₺

Sinangil Un 84,95 ₺

Calve Ketçap Mayısonez 89,95 ₺

Knorr Harç Çeşitleri 24,95 ₺

Dr.Oetker Pizza Çeşitleri 89,95 ₺

Dr.Oetker Puding Çeşitleri 17,95 ₺

SuperFresh Soğan Halaksı 67,95 ₺

SuperFresh Patates 109,95 ₺

Mantı 99,95 ₺

Embi Baklavalık Yufka 79,95 ₺

Baharat Keyfi Pul Biber 89,95 ₺

Asi Künefe Klasik Peynirli Şerbetli 69,95 ₺

Nestle Nesfit Meyveli Çeşitleri 64,95 ₺

Nesquik Kakolu Toz İçecek 49,75 ₺

Nesquik Çikolatalı Mısır Gevreği 69,95 ₺

Beyoğlu Krem Çikolata 34,95 ₺

Binboğa Çiçek Bal 84,95 ₺

Tuzlu-Tuzsuz Ayçekirdek 79,45 ₺

Kabuklu Fıstık 99,75 ₺

Tuzlu Fıstık 124,75 ₺

Sade Fıstık 129,75 ₺

Kabuklu Ceviz 139,75 ₺

Sarı Kayısı 199,75 ₺





Kudüs Hurma 229,75 ₺

Gün Kurusu Kayısı 267,50 ₺

Kırık Ceviz 279,50 ₺

Kelebek Ceviz 304,75 ₺

Kahve Dünyası Filtre Kahve 89,75 ₺

Avşar Meyveli Maden Suyu 34,50 ₺

Avşar Maden Suyu 23,50 ₺

Peros Toz Deterjan 249,95 ₺

Bingo Bakım Deterjanı 149,95 ₺

Peros Yumuşatıcı 59,95 ₺

Sleepy Yüzey Temizlik Mop 109,95 ₺

Asperox Mavi Güç 59,95 ₺

Pril Bulaşık Makinesi Kapsülü 99,95₺

Peros Bulaşık Deterjanı 85,95 ₺

Finish Parlatıcı 69,95 ₺

Duru Sıvı Sabun 39,95 ₺

Dalan Sıvı Sabun 49,95 ₺

Sleepy Natural Fırsat 2'li Bebek Bezi 225,95 ₺

Molped Hijyenik Ped 69,95 ₺

Elidor Şampuan/Saç Kremi 69,95 ₺

Duru Kolonya 49,95 ₺

Selin Parfümlü Kolonya 29,95 ₺

Akel Maksi Fırın 2.249,90 ₺

Akel Teflon Tost Makinesi 1.249,90 ₺

Kiwi El Mikseri 349,90 ₺

Kiwi Kettle 229,90 ₺

Mehtap Granit Karnıyarık 389,90 ₺

Kardeş Bondy Emaye ÇAydanlık 499,90 ₺

Rooc Kurban Bıçağı 99,90 ₺

CBS Pasta Tabağı 6'lı 199,90 ₺

Alka Orta Yuvarlak Ayna 79,90 ₺

Viko Üçlü Priz 159,90 ₺

Herboy Minder Set Üçlü 149,90 ₺

Sebat Oyuncak Mcqueen Araba 329,90 ₺

Can Vakumda Sabır Küpü 59,90 ₺

Altınbaşak Tahıl Cipsi 10,95 ₺

Çokonat 10,95 ₺

Çizi 4'lü 32,50 ₺

Halley 7'li ve 8'li Çeşitleri 39,95 ₺

Eti Benimo Lokmalık 46,95₺

Eti Tartini 22,95 ₺

Eti Nero 35,90 ₺

Çokokrem Blister 27,95 ₺

Ülker Napoliten 15,95 ₺

Ülker Baton Çikolata Antep Fıstıklı 22,50 ₺

Şölen Luppo 39,95 ₺

Şölen Biscolata Veni 22,50 ₺

Şölen Biscolata Mood 14,95 ₺

Şölen Luppo Sufle 11,95 ₺

Şölen Ozmo Egg 23,95 ₺

Şölen Boombastic 12,75 ₺

Şölen Ozmo Fun 14,95 ₺

Şölen Ozmo Cornet 9,95 ₺

Şölen Ozmo Tüp Krema 11,95 ₺

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 42,50 ₺