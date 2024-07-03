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Pirinç, bezelye, kaşar peyniri ve daha fazlası! Tarım Kredi Market aktüel ürünleri duyuruldu

Tarım Kredi Kooperatif Marketler, tüketicilerin dikkatini çekmek için cazip fiyatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle salça, ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan indirimler, uygun fiyatlı alışveriş yapmayı tercih eden vatandaşlar arasında büyük ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 08:34
Pirinç, bezelye, kaşar peyniri ve daha fazlası! Tarım Kredi Market aktüel ürünleri duyuruldu

Türkiye genelinde hizmet veren bu marketler, düzenledikleri periyodik kampanyalarla çeşitli ürünleri çok ekonomik fiyatlarla sunuyorlar. Bu ürünler raflara yerleştirildiğinde, tüketiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan indirimlerle dikkat çekiyor.

TARIM KREDİ MARKET

TARIM KREDİ VE TMO'DAN YENİ İNDİRİMLER VE ÜRÜN FİYATLARI

Tarım Kredi ve TMO'nun sunduğu indirimli ürünler arasında çeşitli seçenekler bulunuyor. Fındık kreması 39,90 lira, süt reçeli 25 lira, osmancık pirinci 96,50 lira, kaşar peyniri 169,90 lira, bezelye konservesi 23,95 lira, yazlık helva 49,90 lira, süzme peynir 69,50 lira ve tost peyniri 89,90 lira olarak fiyatlandırılmış durumda.

Tarım Kredi ve TMO marketlerinde şu an için geçerli olan indirimli ürünler arasında beyaz peynir 125 lira, Tarsüt tereyağı 265 lira, üçlü set saklama kabı 79,90 lira, kâse 45,90 lira ve 54,90 lira, üçlü priz 154,90 lira, sürahi 44,90 lira, tava 259,90 lira, kapaklı kek kalıp seti 131,90 lira ve kilotlu çorap 62,90 lira fiyatlarıyla sunulmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerindeki güncel indirimler arasında güveç 64,90 lira, saklama kabı 51,90 lira, süzme çiçek balı 79,80 lira, nane 8,85 lira, baharat çeşitleri 26,50 lira, kekik 7,50 lira ve ketçap mayonez 89,90 lira gibi ürünler bulunmaktadır. Bu indirimler, Türkiye genelindeki Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde geçerli olup, tüketicilere önemli bir tasarruf imkanı sunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

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