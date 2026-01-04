DOLAR
Porsuk Barajı'nda Su Çekilmesi Kuraklık Endişesi Yarattı

Karla kaplı Porsuk Barajı'nın drone görüntüleri, su seviyesinin kışa rağmen 2024 Nisan'ına göre daha geriye çekildiğini ve kuraklık endişesi doğurduğunu gösterdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:53
Porsuk Barajı'nda Su Çekilmesi Kuraklık Endişesi Yarattı

Porsuk Barajı'nda Su Seviyesi Kaygı Yarattı

Drone görüntüleri kışa rağmen gerileyen suyu ortaya koydu

Eskişehir’in içme ve kullanma suyunu temin eden Porsuk Barajının karla kaplı hali, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, kış mevsimine rağmen barajdaki suyun, 2024 yılının Nisan ayında çekilen görüntülerle karşılaştırıldığında daha da geriye çekildiği göze çarpıyor.

Baraj, sulamada kullanılan ve 454 milyon metreküp işletme hacmine sahip olan Kütahya’nın Kalburcu Çiftliği Mahallesindeki tesiste yer alıyor. Beyaza bürünen manzara estetik bir görüntü sunsa da su seviyesindeki gerileme dikkat çekiyor.

Yetkililerin açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz Ağustos ayında Porsuk Barajı’nın doluluk oranı yüzde 35 olarak belirtilmişti. Bu tablo, barajın kış ayındaki görünümünün de kuraklık endişelerini artırdığını işaret ediyor.

Drone ile alınan son görüntüler, hem görsel açıdan ilgi çekici görüntüler sunuyor hem de bölgedeki su durumu hakkında uyarıcı nitelikte bilgiler veriyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

