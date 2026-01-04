Porsuk Barajı'nda Su Çekilmesi Kuraklık Endişesi Yarattı

Porsuk Barajı'nda Su Seviyesi Kaygı Yarattı

Drone görüntüleri kışa rağmen gerileyen suyu ortaya koydu

Eskişehir’in içme ve kullanma suyunu temin eden Porsuk Barajının karla kaplı hali, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, kış mevsimine rağmen barajdaki suyun, 2024 yılının Nisan ayında çekilen görüntülerle karşılaştırıldığında daha da geriye çekildiği göze çarpıyor.

Baraj, sulamada kullanılan ve 454 milyon metreküp işletme hacmine sahip olan Kütahya’nın Kalburcu Çiftliği Mahallesindeki tesiste yer alıyor. Beyaza bürünen manzara estetik bir görüntü sunsa da su seviyesindeki gerileme dikkat çekiyor.

Yetkililerin açıkladığı verilere göre, geçtiğimiz Ağustos ayında Porsuk Barajı’nın doluluk oranı yüzde 35 olarak belirtilmişti. Bu tablo, barajın kış ayındaki görünümünün de kuraklık endişelerini artırdığını işaret ediyor.

Drone ile alınan son görüntüler, hem görsel açıdan ilgi çekici görüntüler sunuyor hem de bölgedeki su durumu hakkında uyarıcı nitelikte bilgiler veriyor.

