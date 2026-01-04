Prof. Dr. Lokman Aslan Uyarıyor: Yaban Hayatına Müdahale Tehlikedir

Yaban hayatının doğası ve insan müdahalesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yerkürenin oluşumundan bu yana canlıların kendi ekosistemleri içinde yaşadığını hatırlatarak insanın zamanla bu dengeye müdahale etmeye başladığını belirtti.

"Yaban hayatına müdahale merhamet değil tehlikedir", dedi.

Müdahalelerin ekosisteme etkileri

Aslan, yolların açılması, ağaçların kesilmesi, sulak alanların yok edilmesi ve arıtılmadan doğaya bırakılan atıkların ekosistemi geri dönülmez şekilde bozduğunu söyledi. Ne kadar yardım ederseniz edin, eğer doğayı tahrip ediyorsanız orada sağlıklı bir habitat oluşturamazsınız ifadelerini kullandı.

Yaban hayvanlarının beslenmesi veya nakledilmesi gibi uygulamaların bireysel merhametle değil, bilimsel ve kurumsal kararlarla yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, Türkiye'de bu süreci yönetecek yasal altyapı ve kurumların hazır olduğunu belirtti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bilimsel kurullarla birlikte muhtemel krizleri yönettiğini anlattı.

Biyo-güvenlik, besleme ve zoonoz tehlikesi

Çöplerin kontrolsüz bırakılması ve hazır gıdaya ulaşan yaban hayvanlarının insanla temas etmesinin biyogüvenlik açısından ciddi risk oluşturduğunu söyleyen Aslan, tilkinin, ayının ve çakalın şehir merkezine yaklaşmasının doğal bariyerlerin ortadan kalktığını gösterdiğini belirtti.

Kırsal alanların boşalması ve hayvancılığın azalmasının doğal besin zincirini zayıflattığını, bunun da yaban hayvanlarını yerleşim alanlarına yönlendirdiğini aktardı. "Biyolojik düşman kalmadı, doğal gıda azaldı. Bu da yaban hayvanlarını şehre yaklaştırdı".

Aslan, gerekli önlemler alınmazsa zoonoz hastalıkların önümüzdeki yıllarda büyük bir tehdit haline gelebileceğini, Covid-19, kuş gribi ve domuz gribi gibi salgınların farklı isimlerle devam edebileceğini söyledi.

Uygulama örnekleri ve yerel çözüm

Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşanan ayı saldırılarını örnek gösteren Aslan, beslenen hayvanların avlanmayı unutup insanı gıda kaynağı olarak görmeye başladığını söyledi. Bazı ayıların Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde bilimsel yöntemlerle başka habitatlara nakledildiğini anlattı.

Çaldıran-Tendürek hattında çöplüklerin yaban hayvanlarını karayollarına çektiğini, çöplüklerin yerinin değiştirilmesiyle hem hayvan ölümlerinin hem de trafik kazalarının ciddi oranda azaldığını aktardı.

Vatandaşlara çağrı ve sonuç

Aslan, vatandaşların iyi niyetle yaptığı beslemelerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirterek, poşetle yiyecek taşıyan insanlara saldıran hayvanların insanı kendilerine kaynak olarak alıştırdığımız için bu davranışı gösterdiğini söyledi.

Mevcut şartlarda yaban hayvanlarının doğal ortamlarında yeterli gıdaya sahip olduğunu vurgulayan Aslan, bireysel besleme girişimlerinin hastalık taşınmasına, genetik ve davranışsal bozulmalara yol açtığını belirtti.

Konuşmasını, çevre temizliğinin yalnızca çöp atmamakla sınırlı olmadığı, sulak alanların korunması ve doğal yapıya müdahale edilmemesi gerektiği uyarısıyla bitiren Aslan, "Yaban hayatı, çiftlik hayvanları ve insan sağlığı bir bütündür. Bu denge korunursa sağlıklı gıda, huzurlu toplum ve sürdürülebilir bir gelecek mümkün olur" dedi.

