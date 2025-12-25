Prof. Dr. Mustafa Köylü: 'Eşcinsel evlilikler ailenin temeline yerleştirilmiş dinamitlerdir'

'Aile Yılı' etkinliğinde uyarı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köylü, düzenlenen "Aile Yılı" etkinliğinde Batı ülkelerinde yaygınlaşan aile modellerinin geleneksel aile yapısını tehdit ettiğini söyledi.

Köylü, aile kurumuna ilişkin değerlendirmelerinde iki temel yaklaşımın öne çıktığını belirtti; birincisi iyimser olan ve aile kurumunun tüm olumsuzluklara rağmen varlığını sürdüreceği görüşü, ikincisi ise kötümser bakış açısı ve gelecekte bugünkü anlamda bir aile yapısından söz etmenin zorlaşacağı değerlendirmesi.

Amerika örneğini veren Köylü, "Amerika Birleşik Devletleri’nde(ABD) anne, baba ve çocuklardan oluşan ailelerin oranı sadece yüzde 6. Yüzde 94’ü alternatif aile şekilleri dediğimiz aile türlerinden oluşuyor. Acaba bizi gelecekte bekleyen sorunlar ne? Şimdi biliyorsunuz bilimsel ve teknolojik gelişmelerin şöyle bir özelliği vardır: Amerika’da, Avrupa’da bilimsel teknolojik gelişmeler yaşanır. Ondan sonra da bize gelir. Avrupa ve Amerika’da yaşanan sosyal değişimlerin benzerlerini artık Türkiye’de de görmeye başladık" dedi.

Batı ülkelerinde görülen yeni aile modelleriyle ilgili gözlemlerini aktaran Köylü, Almanya’da yürüttükleri araştırmalarda Türkiye’de yaşanan sorunlara benzer tablolarla karşılaştıklarını söyledi. Nikâhsız birlikte yaşama biçimlerinin ve resmi olarak tanınan eşcinsel birlikteliklerin aile kurumunu zedelediğini vurguladı.

Köylü, bu konudaki görüşünü şu sözlerle dile getirdi: "Şimdi bizi gelecekte bekleyen ciddi sorunlar var. Artık öyle anne-baba ya da büyükanne-büyükbabadan zaten vazgeçtik, o geleneksel aile tipi ortada kalmadı. Tabii, bir ilahiyatçı olarak ama hepimizin de herhalde üzerinde anlaşacağı nikâhsız birlikte yaşama biçimleri de maalesef artık bütün dünya ülkelerinde artmaya devam ediyor. Eşcinsel çiftlerin birlikte yaşamayı tercih ettikleri bir ortam var. Bazı ülkelerde biliyorsunuz resmi olarak artık bu kabul ediliyor, Kanada’da falan. Yani bunlar da artık sanki bir evli çift gibi ama bütün bunlar ailenin gerçekten de temeline konulmuş büyük dinamitlerdir. Maalesef parçalanmış aile ve tamamlanmamış aile dediğimiz, evlilik dışı çocukların olduğu aile türleriyle de biz gelecekte karşılaşacağız. Muhtemelen şimdi de var da fakat Türkiye gibi bizim ülkelerin bir özelliği var. Şimdi Avrupa, Amerika, Kanada gibi ülkelerde her şey çok açık ve nettir. Yani ne kadar aile türü varsa ya da ne türlü şey varsa bunlar istatistiklere yansır. Ama bizim doğu toplumlarında bunlar biraz gizli saklıdır. Gizli saklı olması demek bunların olmadığı anlamına gelmez".

Konuşmasında LGBTİ+ meselesine ve toplumsal şiddet olaylarına da değinen Köylü, bu konuların aile yapısını tehdit eden unsurlar arasında yer aldığını belirtti: "Tabii, diğer taraftan maalesef şu LGBTİ+ sorunu hepimizin bildiği gibi çok ciddi anlamda bizim aileleri tehdit edecek unsurlar. Gerçekten de şu ülkede yaşamaktan çok utanç duyduğumuz, hakikaten hiç Türk toplumuna, Müslüman bir topluma yakışmayan şu şiddet ve cinayetlerdeki artışı da maalesef bir türlü engleyemedik" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Köylü'nün değerlendirmeleri, aile kurumunun geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı ve alternatif aile modellerinin sosyal etkilerine ilişkin uyarılar dikkat çekti.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NDEN PROF. DR. MUSTAFA KÖYLÜ, EŞCİNSEL EVLİLİKLERİ AİLENİN TEMELİNE KONULAN BÜYÜK DİNAMİTLER OLARAK DEĞERLENDİRİRKEN, LGBTİ+'NİN DE AİLELERİ TEHDİT EDEN UNSURLARIN BAŞINDA GELDİĞİNİ SÖYLEDİ.