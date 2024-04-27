PTT personel alımına başladı! 18 yaşında olan herkes başvurabiliyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün (PTT) personel alımına başvuru tarihleri ​​ve koşulları gündemdeki yerini koruyor. PTT'ye iş başvurusunda bulunmak isteyenler işe alım süreciyle ilgili detayları öğrenmek istiyor. Bu bilgilendirme kapsamında “PTT personel alımı ne zaman gerçekleşir, nasıl ve nereye başvurulur?” şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. 2024 PTT personel alımına yönelik başvuru tarih ve şartlarına ilişkin güncel bilgiler aşağıda yer almaktadır..

PTT'NİN KPSS'SİZ PERSONEL ALACAĞI İDDİASI GERÇEK Mİ?

PTT, personel alımını ve sürecini PTT'nin ve iştiraklerinin resmi internet sitelerinde yapılan duyurular aracılığıyla yürütmektedir. Fakat, PTT'nin resmi internet sitesini kontrol ettiğimizde işe alım ilanları arasında 10.000 kişinin işe alım sürecine ilişkin herhangi bir bilgi veya duyuruya rastlamadık. Bu nedenle PTT personel alım kayıtlarının doğruluğunu kurumun resmi internet sitesinde yer alan duyuru sayfasını takip ederek tespit etmek mümkündür.





PTT BAŞVURUSU NASIL YAPILMAKTADIR?

Gerekli şartları taşımaları durumunda tesisin düzenlediği sınav veya mülakatlara katılacak ve başarılı olmaları durumunda belirli bir pozisyona işe alınacaklardır. Aynı zamanda PTT, işe alınan personel sayısını her yıl kendi internet sitesinde veya konuyla ilgili diğer internet sitelerinde kamuoyuna duyurmaktadır. PTT'ye iş başvurusu yapmak isteyen adaylara yönelik gerekli detaylı bilgiler şöyle:

PTT iş başvurusu yapmak isteyenlerin takip etmeleri gereken ilk adım, başvuru yapacak okulları PTT resmi internet sitesi üzerinden seçmektir.

Adaylar başvuru yaparken seçtikleri alana göre tek tercih yapacak ve aldıkları puanlara göre değerlendirilecekleri açıkça belirtilmiştir.

Diğer taraftan; sınava girmek isteyen adaylar Ziraat Bankası ya da PTT internet sitesi üzerinden sınava para yatırabilirler.

PTT ÇALIŞANLARININ BAŞVURUSUNDA GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

PTT, personel alımı yaparken doldurulacak pozisyona göre özel ve genel başvuru koşullarını belirliyor. Henüz işe alım ilanı yayınlanmadığı için özel koşullar hakkından net bir bilgi yok. Ancak PTT'nin personel alımında aradığı genel şartlar şöyle:

a) 29/5/2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 8 inci maddesi kapsamına girenler ile PTT'nin yurt dışındaki işyerinde çalışacak olanlar hariç, Türk vatandaşı olunması,

b) Giriş sınavına girildiği yılın 1 Ocak tarihinde tam on sekiz yaşında ve otuz altı yaşını doldurmamış olmak.

c) Kamu haklarının engellenmemesi.

ç) 26/9/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 53 üncü maddesinde belirtilen sürenin sona ermesinden sonra dahi; Devlet güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene, işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, devletin güvenliğine karşı suçlar, kişi altı ay veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmış olsa bile Kasıtlılık, istismar, iflas dolandırıcılığı, gizli ihale, fiilin işlenmesini değiştirme, kara para aklama veya suç niteliğindeki malların kaçakçılığı, fuhuş, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuş, cinsel dokunulmazlığı ihlal eden suçlar, cinsel saldırı suçlarından dolayı cezaevinde veya affedilir. cinsel taciz, cinsel taciz, uyuşturucu ya da uyarıcı madde üretmek veya ticareti yapmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yüksek faizle borç vermek suçlarından hüküm giymemiş olmak.

f) Yurt içinde ve yurt dışında sürekli çalışmasına engel olan akıl hastalığı bulunmayan engellilerin istihdamına ilişkin kanun hükümlerini etkilemez.

g) Diğer kurum ve kuruluşlara zorunlu hizmet yükümlülüğünde olunmaması,

ğ) Yönetim Kurulundan atanacağı pozisyona ilişkin eğitim gerekliliklerini belirlemesini istemek.

h) Sosyal sigorta kurum veya kuruluşlarından emekli maaşı alınamması.