Pusula Maraş'tan 'Kar Maraş’a Başka Yakışır' Fotoğraf Yarışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik markası Pusula Maraş, şehrin kış atmosferini ve doğal güzelliklerini öne çıkaracak yeni bir etkinlik düzenliyor. 'Kar Maraş’a Başka Yakışır' temalı yarışma, Kahramanmaraş il sınırları içinde çekilen kar fotoğraflarını bekliyor.

Yarışma ve katılım

Yarışma, fotoğraf tutkunları ve gençleri bir araya getirerek şehrin beyaz örtü altındaki manzaralarını objektiflere yansıtmayı amaçlıyor. Katılmak isteyenler, tema ile uyumlu olarak çektikleri bir fotoğrafı Pusula Maraşın Instagram hesabına mesaj (DM) yoluyla göndererek başvuruda bulunabilecek. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Takvim ve ödüller

Başvuruların son tarihi 5 Ocak Pazartesi olarak belirlendi. Başvurular tamamlandıktan sonra jüri değerlendirmesinin sonuçları 9 Ocak Cuma günü kamuoyuna duyurulacak. Yarışmada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise 1.000 TL değerinde hediye çeki verilecek.

Pusula Maraş tarafından yapılan açıklamada, yarışma şartları ve tüm detayların sosyal medya hesabı üzerinden duyurulduğu belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GENÇLİK MARKASI PUSULA MARAŞ, “KAR MARAŞ’A BAŞKA YAKIŞIR” TEMALI FOTOĞRAF YARIŞMASI DÜZENLİYOR