Rebeca Roger Cruz, 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nde sahne aldı

22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen etkinliklerle sürdü.

Festivalin üçüncü gününde, Venezuelalı sanatçı Rebeca Roger Cruz Mevlana Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu. Sahnedeki performansı mistik müziğin evrensel dilini izleyicilere aktardı.

Aynı gün Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Kültürpark Amfi Tiyatro'da konser verdi. Ayrıca Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde mistik müziğe dair söyleşi ve seminerler düzenlendi.

Festivalin devamı

Festivalin dördüncü gün programı ise şöyle açıklandı: 19.30'da Ömer Faruk Belviranlı ve Ufuk Yürüç, "Mana İkliminden Damlalar" konseriyle Kültürpark Amfi Tiyatro'da sahne alacak; 20.30'da ise Ürdünlü ve Yunan sanatçılar Layth Sidiq ile Vasilis Kostas Mevlana Kültür Merkezi'nde performans sergileyecek.

