Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), ülkemizde bilim ve teknoloji alanında gelişmesine katkıda bulunacak olan adaylarını arıyor. Geçtiğimiz gün başlatılan başvurular ile alakalı olarak detaylar merakla araştırılırken, TÜBİTAK bünyesinde görev almak isteyen adaylar için iki farklı pozisyon için başvurular kabul edileceği de belirtilmiş bulunuyor. TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada gemi adamı alımı gerçekleştirileceği belirtilirken, Resmi Gazete’de alım onayı verilen yeni pozisyonlar ile alakalı bilgilendirme de sunuldu.

TÜBİTAK, deniz araştırmaları ve projeleri üzerinde çalışmak üzere gemi adamı alımları konusunda başvurular devam ederken, söz konusu pozisyon ile alakalı başvuruların 12 Ağustos’ta biteceği belirtildi. Yeni yayımlanan ilanda ise pozisyon açığı olduğu ve bu kapsamda AR-GE teknisyeni ve araştırmacı kadrosu olmak üzere 2 pozisyonda toplam 23 personel alımı gerçekleştireceği beyanını sundu.

12 Ağustos’ta başvurusu bitecek olan gemi adamı alımı için özellikle deniz bilimleri alanında lisans eğitimine sahip adayların dahil olabileceği belirtilirken, geçtiğimiz gün oaylana yeni personel alımı ile alakalı detaylar da merak ediliyor.

TÜBİTAK proje personeli (araştırmacı - AR-GE proje teknisyeni) pozisyonunda görevlendirilmek ve TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilmek üzere yeni pozisyon açığının oluştuğu ve toplamda 23 sözleşmeli personel alımı yapılacağını belirtti. TÜBİTAK Proje personeli başvuruları için son tarih ise 27 Ağustos 2024 olarak belirtilirken, başvuru şeklinin nasıl olacağı konusu da gündemdeki yerini koruyor. TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada başvuruların TÜBİTAK web sitesi (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu web sitelerinde yer alan bilgiler doğrultusunda sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

TÜBİTAK Arge Teknisyeni başvuru şartları

Yükseköğretim Kurumlarının en az iki yıllık önlisans eğitimi veren; Enerji Sistemleri, Elektrik‐Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Mekatronik Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Malzeme, Makine, Laboratuvar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Enerji Tesisleri İşletmeciliği, Elektrik Enerjisi Üretim‐İletim ve Dağıtımı veya Makine Resim ve Konstrüksiyon bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya 2023‐2024 Eğitim‐Öğretim yılı Bahar/Yaz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olan bireylerin başvuru yapabileceği belirtiliyor.

TÜBİTAK araştırmacı pozisyonu alımı

Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik‐ Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş veya 2023‐2024 Eğitim‐Öğretim yılı Bahar/Yaz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olan bireyler başvuruda bulunabiliyor. Aranan her personelin başvurusuna göre belirlenen bölümlerden mezun olma şartı mevcut.