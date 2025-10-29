Reyhan Uludağ'ın 'Yaşamın Çizgileri' Sergisi Grand Harilton'da Açıldı

'Yaşamın Çizgileri' resim sergisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sanatseverlerle buluştu. Sergi Grand Harilton Hotel'de açıldı ve 32 eser yer alıyor.

Serginin doğuşu

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı, ressam Doç. Dr. Reyhan Uludağ sergi hakkında, 'Otel bir galeri ortamı oluşturmak istiyordu, hem profesyonel hem de akademik yönü olan bir sanatçıyla başlamak istediler....' dedi. Uludağ, teklifin uzun süren bir çalışma süreci sonucunda Cumhuriyet Bayramı'na denk getirildiğini belirtti.

Sanatçının anlatımı ve tema

Uludağ, resme olan ilginin çocukluğuna, ağabeylerinin sanat ve tasarım eğitimine dayandığını, lise yıllarında ise ilgisini profesyonel olarak sürdürdüğünü anlattı. Serginin teması 'Bana Çizgini Anlat' olarak belirlendi; sanatçı, 'Çünkü resimlerimde çizgi ögesi çok ön planda. Burada aslında izleyicilere "Sizin çizginiz ne?" diyoruz.' ifadelerini kullandı.

Resimlerdeki çizgiler bazen İstanbul silüeti, bazen bir at, bazen bir balerin silüeti, bazen de soyut görseller olarak ortaya çıkıyor. Uludağ, izleyicinin sergiyi gezdikten sonra kendi çizgisini bulmasını hedeflediklerini söyledi.

Eserler ve sergi deneyimi

Uludağ, sergideki eserlerin birçoğunun koleksiyonerlerle buluştuğunu ve şu anda sergide bulunanların yaklaşık son bir yılda yaptığı çalışmalar olduğunu belirtti. Eserlerinde yer alan 'insancık' figürlerinin artık kendisi için bir logo ve imza niteliği taşıdığını vurguladı.

Bu serginin, sanatçının 21. kişisel sergisi olduğunu, üçünün yurtdışında gerçekleştiğini söyleyen Uludağ, mekanla resimlerin buluşmasının her defasında farklı bir enerji yarattığını ifade etti.

Açılış ve ziyaret

Açılışın ardından Reyhan Uludağ, Özyurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt'a eserlerinden birini takdim etti. Etkinlik katılımcıları sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Sergi, Grand Harilton Hotel Sanat Galerisi'nde 12 Kasım'a kadar görülebilecek.

Yaşamın Çizgileri" resim sergisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sanatseverlerle buluştu.