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Rize'de Atmaca Güzellik ve Beceri Yarışması Yapıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 5. Atmaca Güzellik ve Beceri Yarışması, yoğun katılımla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 14:12
Rize'de Atmaca Güzellik ve Beceri Yarışması Yapıldı

Rize'de Atmaca Güzellik ve Beceri Yarışması Düzenlendi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen 5. Atmaca Güzellik ve Beceri yarışması, Belediye Gençlik Parkı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, atmaca tutkunları ilk önce kayıt yaptırdı.

Yarışma Kategorileri ve Değerlendirme

Kızıl, beyaz, kara ve sarı kategorilerinde toplam 25 atmacanın yer aldığı organizasyonda, jüri üyeleri tarafından tüy rengi ve kafa yapıları değerlendirilerek güzellik yarışması yapıldı.

Uçuş Yarışı ve Kültürel Anlamı

Yarışmanın yanı sıra en uzağa uçabilme yeteneğine sahip atmacaların da boy gösterdiği bir yarışma gerçekleştirilerek heyecan arttı. Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, bu kültürel geleneğin 500-600 yıl öncesine dayandığını belirtti ve atmaca ile olan bağın önemini vurguladı. Altay, "Hızlı, güçlü ve dayanıklı bir hayvan. Karadeniz insanını yansıttığını düşünüyorum. Bu türle bir bağ kurup evlat gibi besliyorlar," ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün ise bu süreçte hayvan sevgisinin ön planda olduğunu dile getirerek, "Babam bir dönem evde atmaca besledi. Benim de beslediğim dönem oldu, bu iş bir hayvan sevgisidir," şeklinde konuştu.

Atmacaların Doğaya Salınması ve Ödüller

Konuşmaların ardından, katılımcılar tarafından ayaklarındaki bağları çözülen 60 atmaca doğaya salındı. Yarışmada dereceye giren atmacaların sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde "5. Atmaca Güzellik ve Beceri" yarışması gerçekleştirildi. Kızıl...

Rize'nin Ardeşen ilçesinde "5. Atmaca Güzellik ve Beceri" yarışması gerçekleştirildi. Kızıl, beyaz, kara ve sarı kategorilerinde 25 atmacanın yer aldığı yarışmada, jüri üyeleri tarafından tüy rengi ve kafa yapıları değerlendirilmesi yapıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde "5. Atmaca Güzellik ve Beceri" yarışması gerçekleştirildi. Kızıl...

Rize'nin Ardeşen ilçesinde "5. Atmaca Güzellik ve Beceri" yarışması gerçekleştirildi. Kızıl, beyaz, kara ve sarı kategorilerinde 25 atmacanın yer aldığı yarışmada, jüri üyeleri tarafından tüy rengi ve kafa yapıları değerlendirilmesi yapıldı.

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