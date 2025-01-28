Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

Rize’de Ekmeğe Zam, Gramajda Düşüş!

2025 yılı zam açıklamaları hız kesmeden devam ediyor. Son gelen haber, Karadeniz Bölgesi'nden geldi ve ekmek fiyatlarının yükselmesi, vatandaşları kara kara düşündürüyor.

Yüzde 25 Fiyat Artışı

Rize'de, 16 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldığı belirtildi. Daha önce 250 gramı 12,50 TL olan ekmek, şimdi 240 gram olarak 15 TL'den satılacak. Bu durum, hem gramajda düşüş hem de fiyatta dikkate değer bir artış anlamına geliyor.

Dar Gelirli Aileler Etkileniyor

Yeni fiyat uygulaması, 16 Ocak Perşembe gününden itibaren tüm fırınlarda geçerli olacak. Fırın sahipleri belirlenen fiyatlar çerçevesinde hareket ederken, halkın tepkileri de giderek artıyor. Ekmeğe yapılan bu zam, özellikle dar gelirli aileler için yaşam maliyetlerini olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahip.

Zamların Sebepleri

Zamla ilgili olarak yapılan açıklamalarda, ekmek ham maddelerinin, özellikle un, maya ve diğer temel gıda maddelerinin fiyatlarındaki artış ve gider masraflarının yükselmesi gibi faktörler ön plana çıkıyor. Bu durum, fırıncıları yeni fiyat düzenlemesine yönlendiren başlıca etkenler arasında gösteriliyor.