Rize Yağlıtaş’ta İstinat Duvarı Çöktü: Asri Mezarlık Yolu Ulaşıma Kapandı

Rize Yağlıtaş’ta istinat duvarı çöktü
Asri Mezarlık yolu yağış sonrası ulaşıma kapandı
Rize’de şiddetli yağmurların ardından suya doyan toprak, bölgedeki istinat duvarının çökmesine neden oldu.
Rize merkez Yağlıtaş Mahallesi’nde yapımı süren Rize Belediyesi Asri Mezarlık yolu inşaatı yakınlarında meydana gelen olayda, toprak kütlesi ile birlikte istinat duvarı çöktü.
Dün akşam saat 22.00 sıralarında gerçekleşen heyelanda çöken duvar, mahalle sakinlerinin ulaşımını aksattı.
Bölgede şiddetli yağış sonrası toprağın suya doymasından kaynaklı yer yer irili ufaklı heyelanlar meydana geliyor.
