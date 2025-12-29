DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

Rize Yağlıtaş’ta İstinat Duvarı Çöktü: Asri Mezarlık Yolu Ulaşıma Kapandı

Rize Yağlıtaş Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası toprak kaymasıyla istinat duvarı çöktü; Rize Belediyesi Asri Mezarlık yolu ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:15
Rize Yağlıtaş’ta İstinat Duvarı Çöktü: Asri Mezarlık Yolu Ulaşıma Kapandı

Rize Yağlıtaş’ta istinat duvarı çöktü

Asri Mezarlık yolu yağış sonrası ulaşıma kapandı

Rize’de şiddetli yağmurların ardından suya doyan toprak, bölgedeki istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Rize merkez Yağlıtaş Mahallesi’nde yapımı süren Rize Belediyesi Asri Mezarlık yolu inşaatı yakınlarında meydana gelen olayda, toprak kütlesi ile birlikte istinat duvarı çöktü.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında gerçekleşen heyelanda çöken duvar, mahalle sakinlerinin ulaşımını aksattı.

Bölgede şiddetli yağış sonrası toprağın suya doymasından kaynaklı yer yer irili ufaklı heyelanlar meydana geliyor.

RİZE’DE ŞİDDETLİ YAĞMURLARIN ARDINDAN SUYA DOYAN TOPRAK İSTİNAT DUVARININ ÇÖKMESİNE NEDEN...

RİZE’DE ŞİDDETLİ YAĞMURLARIN ARDINDAN SUYA DOYAN TOPRAK İSTİNAT DUVARININ ÇÖKMESİNE NEDEN OLDU.

RİZE’DE ŞİDDETLİ YAĞMURLARIN ARDINDAN SUYA DOYAN TOPRAK İSTİNAT DUVARININ ÇÖKMESİNE NEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İç Moğolistan'da "Deve Süper Ligi"nde Binlerce Deve
2
500 Bin Sosyal Konut Projesi: İlk Kura Adıyaman’da Çekildi
3
Elazığ Harput'ta Dronla Kar Manzarası: İzlanda ve Norveç'i Aratmadı
4
Batman’da Lapa Lapa Kar Coşkusu: Vatandaşlar Sokağa Döküldü
5
Siirt'te Karla Mücadele: Belediye Ekipleri 7/24 Sahada
6
Rize Yağlıtaş’ta İstinat Duvarı Çöktü: Asri Mezarlık Yolu Ulaşıma Kapandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı