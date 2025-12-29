Mudurnu’da Greyderli Vatandaş Kapanan Köy Yollarını Açıyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla mücadele devam ediyor. Kentte 3 gündür aralıksız devam eden yağış hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

İl genelinde 486 köy yolundan 263’ü ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı yolları açmak için yoğun mesai harcarken, Mudurnu’ya bağlı Sarıyer köyünde tavukçuluk yapan Tayfun Güngör de çalışmalara destek vermeye başladı.

Güngör, kendi greyderiyle sabahın erken saatlerinden itibaren köy yollarında kar küreme çalışması yürütüyor. Yerel destek, ekiplerin çalışmalarına katkı sağlıyor ve köy yollarının ulaşıma açılması hedefleniyor.

