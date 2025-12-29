DOLAR
Mardin'de Kar Değil Kardeşlik: Polis ve Vatandaşlardan Dayanışma

Mardin'de yoğun kar altında polis ve vatandaşlar, Vali Tuncay Akkoyun koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda mahsur kalan araçları birlikte kurtardı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:07
Mardin kent merkezinde etkili olan dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışına rağmen, dayanışma görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı. Kentte yürütülen çalışmalar, Vali Tuncay Akkoyun koordinasyonunda tüm hızıyla devam ediyor.

Mahsur kalanlara ilk müdahale polis ekiplerinden

Yoğun kar nedeniyle yolda kalan araçlara ilk müdahaleyi yapan polis ekipleri, üniformalarıyla karın içine girerek vatandaşı mahsur kaldığı yerden çıkardı. Trafik güvenliğini sağlamak için sahada görevliler özveriyle çalıştı.

Roller değişti, halk polis aracına sahip çıktı

Dakikalar sonra, karla kaplı rampayı aşmakta zorlanan bir polis aracı görüldü. Bu görüntüye kayıtsız kalmayan vatandaşlar, hiç tereddüt etmeden araca yardım etti. Birlikte itilen polis aracı kısa sürede güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Soğuk hava ve kar koşullarına rağmen yaşanan bu dayanışma anları, kentteki birlik ve beraberliğin somut bir göstergesi olarak kayıtlara geçti ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

