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Roma Tavlası Syedra Antik Kenti'nde Yaşatılıyor

Alanya'daki Syedra Antik Kenti, Roma dönemine ait 'Roma tavlası' oyununu ziyaretçilere tanıtıyor. Kazı çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:01
Roma Tavlası Syedra Antik Kenti'nde Yaşatılıyor

Syedra Antik Kenti'nde Roma Tavlası

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti, Roma döneminde popüler olan ve 'Roma tavlası' olarak bilinen 12 işaret oyununu (ludus duodecim scriptorum) ziyaretçilerine tanıtıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen kazı çalışmaları, yaklaşık 3 bin yıllık bu antik kentin tarihini gün yüzüne çıkarıyor.

Tarihsel Derinlik ve Oyun

Antik kentin merkezini oluşturan 250 metre uzunluğundaki Sütunlu Cadde çevresinde tiyatro, meclis, hamam, sarnıçlar ve 'Vaftiz' isimli mağara gibi önemli yapılar yer alıyor. Kazılarda bulunan ve Roma döneminin öne çıkan oyunlarından biri olan 12 işaret oyununun taş bloğu, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Antik kentte oyunla ilgili bilgilendirme tabelası da bulunuyor.

Oyun ve Oynanış Biçimi

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, oyunun 15 taş ve iki ya da üç zarla oynandığını belirtti. Oyun, oyuncunun zarların toplamı kadar ilerlemesine olanak tanırken, modern tavlayla benzerlik taşıyan 'kırma' yöntemi de mevcut. Ergürer, oyunun tarihsel önemine vurgu yaparak, "Günümüzden 2100 yıl öncesine kadar bu oyunun varlığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sütunlu Cadde'deki Oyun Bloğu

Ergürer, Sütunlu Cadde'ye yakın bölgede buldukları oyun parçalarını birleştirerek oyun bloğunu oraya kurduklarını açıkladı. Oyun bloğunun benzeri, bazı antik kentlerde de bulunuyor. Ziyaretçilerin tarihi bir oyunu tanıması ve oynaması için çalışmalarını sürdüren Ergürer, yazdıkları bilgilendirme yazılarını Türkçe ve İngilizce olarak hazırladıklarını belirtti.

Ergürer, "Tarihi yerde, tarihi oyunun bilinmesini ve oynanmasını istiyoruz" diyerek bu önemli kültürel mirası yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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