Rönesans Rezidans Enkazından Sağ Kurtulan Cemile İncili'nin Bekleyişi

Hatay'da enkaz, kayıplar ve umut

Hatay’da Rönesans Rezidans, depremin ilk saniyelerinde çöktü ve yüzlerce kişiye mezar oldu. Bölgedeki felakette yaklaşık 25 bin kişi yaşamını yitirdi.

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde bulunan ve bine yakın insanın hayatını kaybettiği bu binadan, 59 yaşındaki Cemile İncili 2 gün sonra kurtarıldı. İncili, tedavi sürecinin ardından sevdiklerinin akıbetini aramaya başladı; ablası Mevlüde Yıldız ve yeğeni Mehmet Şükrü İncilinin cesetleri henüz bulunmadı ve İncili 3 yıldır haber bekliyor.

İncili enkaz altındayken yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Depreme Rönesans’ta yakalanmıştık. Ablam Mevlüde Yıldız ve yeğenim Mehmet Şükrü İncili, üçümüz aynı odaya toplanmıştık. Rönesans binası çok kısa sürede yıkılıp enkazın altında kaldık. Enkaz altındayken o acıyı yaşamak, çığlık çığlığa kalmak çok zordu. Sesimizi duyan kimse yok mu diye enkazın içinde çok bağırdık ama duyan olmadı. Depremden 2 gün sonra ben kurtarıldım. Ben kurtarıldıktan sonra ablam ve yeğenimden hiç haber alamadım. O sırada ben ameliyatlar geçirdim. Tedaviden 3 ay sonra ben sevdiklerimi aramaya başladım. Çünkü o süreç boyunca kendilerinden herhangi bir ipucu bulamadık. Bu süre boyunca gitmediğim kurum ve yetkili kalmadı. Amacım sadece sevdiklerimi bulmaktı. Yeğenimin, ’hala nefes alamıyorum, yardım edin’ demesi, ablamın sürekli acı çekip inlemesine ve o kadar sıkıştım ki molozların altında öleceğimi hissettim" dedi.

İncili, ablasının kendisine "hakkını helal et" dediğini ve kendisinin o şartlarda "helal olsun" diyerek veda ettiğini aktardı. "Depremden 3 yıl sonra iyileştim. Ben her gittiğim yerde kimse yok mu, yardım edin diye bağırıyorum" ifadelerini kullandı.

