Van'da 287 Yoldan 89'u Açıldı: Çığ Uyarısı Yapıldı

Van'da kar nedeniyle kapanan 287 yerleşim yolundan 89'u açıldı; 198 yol için çalışmalar sürüyor, Meteoroloji çığ uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:24
Van'da 287 Yoldan 89'u Açıldı: Çığ Uyarısı Yapıldı

Van'da 287 yoldan 89'u açıldı

Van genelinde önceki gün etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte kar nedeniyle kapanan 287 yerleşim yeri yolundan 89'u açılırken, kalan 198 yolun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Açılan ve kapalı yolların dağılımı

Kapalı yolların ilçe bazında dağılımı şu şekilde: Bahçesaray 35, Başkale 2, Çatak 105, Edremit 1, Erciş 6, Gevaş 12, Gürpınar 33, İpekyolu 1, Muradiye 1 ve Saray 2. Ekipler, bu yerleşim yerlerinin yollarını açmak için yoğun kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ulaşımı zorlayan bölgeler

Doğu Anadolu'yu etkileyen soğuk hava dalgası ve kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde trafiği olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile Van-Özalp karayolunda kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi azalarak sürücüler zor anlar yaşıyor. Karayolları ekipleri, yolların açık tutulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, Van ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 1.5-2 metreye ulaştığını, bölgenin eğimli ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Ayrıca 22 Ocak 2026 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece artarak mevsim normalleri civarına yükselmesinin çığ riskini artırabileceği vurgulanarak, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Karayolları ekipleri ve ilçe ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor; sürücüler ve vatandaşlar dikkatli olmaya ve yetkililerin uyarılarına uymaya çağrıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları