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Rus Müzisyen Peter Theremin, Nevşehir'de Temassız Müzikle Dinleti Sunuyor

Rus müzisyen Peter Theremin, dedesi tarafından icat edilen temassız enstrümanıyla Nevşehir'de büyüleyici bir dinleti gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:00
Rus Müzisyen Peter Theremin, Nevşehir'de Temassız Müzikle Dinleti Sunuyor

Nevşehir'de Temassız Müzik Deneyimi

Nevşehir'e gelen Rus müzisyen Peter Theremin, dedesi Lev Theremin'in icadı olan temassız müzik enstrümanı "Theremin" ile muhteşem bir dinleti sundu. Etkinlik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve "Havadan Gelen Sihirli ve Mistik Müzik" temasıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Dinletide İlgili Performans

Sanatçı, repertuvarındaki Türk ve yabancı melodileri dinleyicilere sunarak, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Etkinlikte, "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısının müziğini de çalan Peter Theremin, bu eşsiz enstrümanla izleyenleri büyüledi.

Theremin'in Eşsiz Özellikleri

Peter Theremin, etkinlik sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bebekliğinden beri farklı müzik aletleriyle iç içe olduğunu, ancak Theremin'in elektromanyetik alana dayalı sesler çıkarması nedeniyle diğer enstrümanlardan ayrıldığını belirtti.

“Dedem, yaklaşık 100 yıl önce bu enstrümanı icat etmiş. Bugüne kadar benzeri yapılmamış olan temassız bir enstrüman. Sağ el notalar, sol el ise ses seviyesini ayarlamak için kullanılıyor,” diyen Theremin, enstrümanın kendine özgü sesini vurguladı.

Türk Müziğine Hayranlık

Ev sahibi ülkenin kültüründen etkilendiğini dile getiren sanatçı, “Türkiye'ye ilk defa geldim. Geleceğimiz vakit, Türk müziğine de hazırlanıp nezaketen çalmak istedik ancak Türk müziği, kalbime öylesine girdi ki başka ülkelere gittiğimde dinletmek için repertuvarıma Türk müziklerini ekleyeceğim,” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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