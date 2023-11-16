Sabah 9 akşam 5 çalışmak isteyene müjde! Kamu kurumlarına 358 memur alımı başladı

Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan açıklamaya göre kamuda çeşitli pozisyon ve niteliklerde 358 kişi istihdam edilecek. Duyuru bugün başlatıldı..

Resmi Gazete ve İŞKUR'da yayımlanan duyuru kapsamında toplam 358 memur alımı gerçekleştirilecek. En az lise, önlisans veya lisans mezunu memurlar işe alınacaktır. Yayınlanacak ilanlar ve detayları aşağıdaki gibidir;

Dışişleri Bakanlığı İşe Alım Duyurusu:

55 sözleşmeli personel KPSS sonuçlarına göre bakanlık bünyesinde mülakatsız olarak işe alınacak. Bu bağlamda satın alın. 50 koruyucu güvenlik görevlisi (45 erkek, 5 kadın) ve 5 destek personeli (sürücü) istihdam edilecektir. Bu kapsamda başvurular, KPSS puanı en az 60 olan okul bitirme belgesine sahip adaylar tarafından yapılmaktadır.

Maliye Bakanlığı - Hazine Müsteşarlığı memur alımı ilanı:

HMB Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne KPSS şartı aranmayan, en az ilkokul mezunu, 18-40 yaş arası 50 memur alımı yapacak. Alımlarda 2 hemşire, 6 matbaa işçisi, 7 baskıcı, 2 haddehane işçisi, 1 dökümhane (metal), 1 metal pres operatörü, 3 makine bakım ve onarım/tamir teknisyeni makine bakım, 16 temizlik personeli, 2 aşçı, 10 koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) yapılacak.

Sosyal sigortalar kurumuna memur alımına ilişkin duyuru:

KPSS SGK puanı 2022 ya da 2023 ile memur alımları yapılacaktır. 2022 ve 2023'te yapılmış olan memur seçme sınavında müfettiş yardımcıları toplam 25 kişi; KPSSP48 puan kategorisinden seksen (80) puan veya daha fazla puan gereklidir. Başvurular 27 Kasım ile 8 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında kariyer sitesi üzerinden kabul edilecektir

Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alım duyurusu:

Fırat Üniversitesi'ndeki açığın kapatılması için bağlı mezunlar: 8 tıp teknisyeni, 1 laboratuvar asistanı, 3 teknisyen, 10 güvenlik ve koruma memuru, 2 şoför, 10 temizlik personeli, Lisans Mezunu olarak; 5 hemşire, 1 tıbbi fizikçi alımı yapılacak. Adayların en az 50 KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alım duyurusu:

Sözleşmeli personel alımı 2022 KPSS puanı ile gerçekleştirilecek. Buna göre sözleşmeli personel, lise için P94, üniversite mezunu için P93, üniversite mezunu için P3 olmak üzere en az 55 KPSS puanı ile işe alınıyor. Lise mezunu: 1 teknisyen, 3 güvenlik görevlisi, 1 bakım-onarım, 7 şoför, 4 temizlik elemanı, 3 kalorifer elemanı alımı, 1 mekanik bakım elemanı alımı Temel, üniversite seviyesi: 1 teknisyen, 12 ofis elemanı, lisans seviyesi: 2 spor uzman, 1 beslenme uzmanı, 1 programcı, 19 ofis personeli alınacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'ne memur alımı duyurusu:

2022 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavında KPSSP93 puan kategorisinde en az 60 puan almak şartıyla 12 farklı alanda çalışmak üzere İŞKUR aracılığıyla memur alımı yapılacak.

Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel alımı duyurusu:

Kastamonu Üniversitesi, lise, üniversite ve lisans mezunlarından oluşan toplam 8 kişi için "1 ofis personeli, 1 mühendis, 1 aşçı, 5 destek personeli" alımı yapacak.

Et ve Süt Kurumu alım ilanı:

Et ve Süt Enstitüsü, Yozgat'ta genel müdürlük pozisyonlarına personel alımı yapacak. Bu kapsamda Yozgat Merkez - Soğutma sistemi teknikerleri (buzdolapları ve fanlar (klima)) personel alımı gerçekleştirecek.



İzmir Bornova belediyesi memur alımı duyurusu:

İzmir Bornova Belediyesi'nin geçici olarak faaliyet gösterecek; 18'i general (işçi) ve 1'i eski tutuklu general (işçi) olmak üzere toplam 19 memur alımı yapılacak.

