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Sadece 10.000 TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak o ilde bedavaya tapu veriyor!

Türkiye genelinde 36 farklı ilde, Milli Emlak idaresi tarafından ekonomik koşullarda arazi satışı gerçekleştirilecektir. Söz konusu satışların ayrıntıları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecektir. Satışa ilişkin tüm bilgiler yakında açıklanacak.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 12:12
Sadece 10.000 TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak o ilde bedavaya tapu veriyor!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, hükümete ait olan değerli arazilerin satılması konusunda kritik bir girişimde bulundu. Açıklamaya göre, Türkiye’nin 36 ilinde yer alan bu araziler, cazip fiyat etiketleriyle alıcıların beğenisine sunulacak.

Yatırımcılar, tasarruflarını değerlendirmek amacıyla arsa alımlarına yöneliyor. Milli Emlak’ın yayımladığı satış ilanları büyük ilgi görürken, ekonomik koşullarda 36 ilde çok sayıda emlak satışının gerçekleştirildiği bildirildi. Tarım alanları ve Maliye Bakanlığı’na ait olan arazilerin satışları sürerken, satış süreçlerine dair ayrıntılar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü’nün web sitesinde duyuruldu.

arsa satın alma

ARSA SATIŞINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, devletin mülkiyetindeki taşınmazların ihale yoluyla satışını ilan etti. Bu ilanlar, yerel Milli Emlak ofislerinin iletişim detaylarını barındırıyor ve açık artırma usulüyle yürütülüyor. Satış işlemleri sırasında, en yüksek teklifi sunan alıcı, söz konusu taşınmazın yeni sahibi olacak. Satışa çıkarılan gayrimenkuller için çeşitli ödeme alternatifleri mevcut; bunlar arasında peşin ödeme veya 24 aya varan taksit seçenekleri yer alıyor. Peşin ödeme yapanlar ise, beş yıl süreyle KDV’den ve emlak vergisinden muaf tutulacaklar.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, devletin mülkiyetindeki taşınmazların ihale yoluyla satışını ilan etti. Bu ilanlar, yerel Milli Emlak ofislerinin iletişim detaylarını barındırıyor ve açık artırma usulüyle yürütülüyor. Satış işlemleri sırasında, en yüksek teklifi sunan alıcı, söz konusu taşınmazın yeni sahibi olacak. Satışa çıkarılan gayrimenkuller için çeşitli ödeme alternatifleri mevcut; bunlar arasında peşin ödeme veya 24 aya varan taksit seçenekleri yer alıyor. Peşin ödeme yapanlar ise, beş yıl süreyle KDV’den ve emlak vergisinden muaf tutulacaklar.

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