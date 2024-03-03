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Sadece KPSS puanıyla personel alımı başladı! Aile Bakanlığı müjdeyi verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mülakatsız personel alımı yapacağını bildirdi! Peki başvuru koşulları neler? İşte cevabı...

Yayın Tarihi: 03.03.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 09:53
Sadece KPSS puanıyla personel alımı başladı! Aile Bakanlığı müjdeyi verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde mülakatsız olarak 471 temizlik görevlisi alımı yapacak. Başvurular 11 Mart tarihine kadar devam edecek.

Aile Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek personel alımı, 657 sayılı Kanunun belirlediği şartları taşıyan adaylara kapılarını açıyor. Bu şartlar arasında, başvurulan pozisyon için istenilen bölümden mezuniyet, emekli aylığı alınmamış olma ve belirli esaslar çerçevesinde hizmet sözleşmesine sadık kalma koşulları bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde mülakatsız olarak gerçekleştirilecek temizlik görevlisi alımında toplam 471 kişilik kontenjan bulunmaktadır. Bu alımla birlikte, istihdam edilecek temizlik görevlileri, çeşitli sosyal hizmet merkezleri ve huzurevlerinde görev alacaklardır.

Başvurular, 657 sayılı Kanunun belirlediği genel şartları taşıyan adaylar arasından yapılacaktır. Bu şartlar arasında, başvurulan pozisyon için istenilen bölümden mezuniyet, emekli aylığı alınmamış olma ve belirli esaslar çerçevesinde hizmet sözleşmesine sadık kalma koşulları bulunmaktadır.

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İl bazında kontenjan dağılımlarına göre, İstanbul Eyüp Sosyal Hizmet Merkezi'nde 1 kontenjan, İzmir Karşıyaka Sosyal Hizmet Merkezi'nde 1 kontenjan, Ankara Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 4 kontenjan, Antalya Alanya Sosyal Hizmet Merkezi'nde 1 kontenjan, Adana Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi'nde 1 kontenjan bulunmaktadır.

Ayrıca, kadın temizlik görevlisi alımı için belirlenen özel kontenjanlara göre, İstanbul 1. Kadın Konukevi'nde 1 kontenjan, Ankara Ümitköy Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 kontenjan, İzmir Şehit ATGM. Adem Dertsiz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2 kontenjan mevcuttur.

Başvuruların 11 Mart tarihine kadar devam edeceği bu alımda, adaylar belirtilen genel ve özel şartları sağlamaları halinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

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