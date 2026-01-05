Safranbolu Konarı'da yoğun kar seraları yıktı
Konarı köyünde sebze üretimi zarar gördü
Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, köydeki seralarda büyük zarara yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, son günlerde aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, özellikle sebze üretimi yapılan seraları olumsuz etkiledi.
Kar birikmesi nedeniyle bazı seraların demir aksamları eğildi ve naylon örtüleri yırtıldı. Çok sayıda sera yıkılarak tamamen kullanılamaz hale geldi.
KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI, SERALARDA BÜYÜK ZARARA YOL AÇTI.