Safranbolu Konarı'da Yoğun Kar Seraları Yıktı

Safranbolu'nun Konarı köyünde yoğun kar, seraların demir aksamlarını eğip naylon örtülerini yırttı; çok sayıda sera kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:47
Safranbolu Konarı'da yoğun kar seraları yıktı

Konarı köyünde sebze üretimi zarar gördü

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, köydeki seralarda büyük zarara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, son günlerde aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, özellikle sebze üretimi yapılan seraları olumsuz etkiledi.

Kar birikmesi nedeniyle bazı seraların demir aksamları eğildi ve naylon örtüleri yırtıldı. Çok sayıda sera yıkılarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

