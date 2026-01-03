DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.875.599,62 -0,5%

Siirt Baykan'da GES'te Mahsur Kalan Çalışan 5,5 Saat Sonra Kurtarıldı

Siirt Baykan'da GES tesisinde mahsur kalan Ogün Hazar, ekiplerin 5,5 saat süren çalışmasıyla kurtarılarak Baykan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 19:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 19:46
Siirt Baykan'da GES'te Mahsur Kalan Çalışan 5,5 Saat Sonra Kurtarıldı

Siirt Baykan'da GES'te mahsur kalan çalışan kurtarıldı

Ogün Hazar, 5,5 saatlik çalışma sonucu tesisten alındı

Siirt'in Baykan ilçesinde, GES tesisine temizlik için giden bir çalışan, ekiplerin yoğun çalışmasıyla mahsur kaldığı noktadan çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Baykan ilçesi Ulaştı köyü üst kotlarında bulunan GES’e temizlik ve kontrol yapmak için giden Ogün Hazar (34), bölgede mahsur kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

İl Özel İdareye ait iş makinasının yürüttüğü yaklaşık 5,5 saatlik yoğun çalışmanın ardından Hazar, mahsur kaldığı tesisten alınarak ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Baykan Devlet Hastanesine sevk edildi.

SİİRT'İN BAYKAN İLÇESİNDE GES TESİSİNE GİDEN 34 YAŞINDAKİ OGÜN HAZAR, EKİPLERİN 5,5 SAATLİK...

SİİRT'İN BAYKAN İLÇESİNDE GES TESİSİNE GİDEN 34 YAŞINDAKİ OGÜN HAZAR, EKİPLERİN 5,5 SAATLİK ÇALIŞMASININ ARDINDAN MAHSUR KALDIĞI YERDEN KURTARILARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİ.

SİİRT'İN BAYKAN İLÇESİNDE GES TESİSİNE GİDEN 34 YAŞINDAKİ OGÜN HAZAR, EKİPLERİN 5,5 SAATLİK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Fırtına: Cumhuriyet Meydanı'nda Çam Ağacı Kökünden Devrildi
2
Sapanca'da Fırtına: Çöp Konteyneri Park Halindeki Araca Çarptı
3
Uşak'ta Kılcan Köyü'nde Hastalıktan Ari İşletme Ziyareti
4
Yasin Özçelik Karabük Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanlığında Yeniden Güven Tazeledi
5
Darende'de Karla Gelen Açlık: Kargalar Sokaklara İndi
6
Çorum'da 79 Yaşındaki Necip Uysal, Bulduğu Türk Bayraklarını Temizleyip Duvarına Asıyor
7
Porsuk Çayı'nın Buzlu Yüzeyi Çöple Kaplandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları