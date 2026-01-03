Siirt Baykan'da GES'te Mahsur Kalan Çalışan 5,5 Saat Sonra Kurtarıldı

Siirt Baykan'da GES'te mahsur kalan çalışan kurtarıldı

Ogün Hazar, 5,5 saatlik çalışma sonucu tesisten alındı

Siirt'in Baykan ilçesinde, GES tesisine temizlik için giden bir çalışan, ekiplerin yoğun çalışmasıyla mahsur kaldığı noktadan çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi.

Baykan ilçesi Ulaştı köyü üst kotlarında bulunan GES’e temizlik ve kontrol yapmak için giden Ogün Hazar (34), bölgede mahsur kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

İl Özel İdareye ait iş makinasının yürüttüğü yaklaşık 5,5 saatlik yoğun çalışmanın ardından Hazar, mahsur kaldığı tesisten alınarak ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Baykan Devlet Hastanesine sevk edildi.

